В Подмосковье обнаружили новые популяции краснокнижных грибов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
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Фото: пресс-служба Минэкологии МО
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Фото: пресс-служба Минэкологии МО
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Фото: пресс-служба Минэкологии МО
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Несколько новых мест обитания грибов, внесённых в Красную книгу Московской области, обнаружили экологи в трёх округах региона в ходе работ по инвентаризации особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«В заказнике «Коренные ельники Шаховского лесничества» впервые были обнаружены леоция студенистая, ежовик коралловидный, млечник древесинный и паутинник фиолетовый. В заказнике «Леса Серебряноборского лесничества» на территории Одинцовского округа в одном месте нашли более 20 ежовиков коралловидных, а в Ленинском округе был обнаружен молодой дубовик крапчатый», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.Он подчеркнул, что выявление новых мест обитания редких видов и рост их популяций указывает на хорошее состояние экосистем в областных заповедниках.
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