В двух районах Дагестана произошло землетрясение

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Землетрясение зафиксировали сразу в двух районах Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
«В Агульском районе в 14 км от села Яркуг на глубине 16 км зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6. Слабые толчки ощущались жителями Рутульского и Хивского. Разрушений нет», — говорится в сообщении.Читайте также:
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Екатерина Шмакова