В Японии новогоднее землетрясение сдвинуло море от суши на 250 м

Фото: istockphoto/yankane
Землетрясение магнитудой 7,6 в Японии 1 января 2024 года привело к значительному подъему суши.
В некоторых местах море ушло от берегов на 250 метров. Такое изменение зафиксировал французский независимый эксперт, который специализируется на анализе спутниковых данных Нахель Бельгерзе. Он изучил фотографии местности из космоса до и после землетрясения. Специалист разместил изображения на своей странице в соцсети X (ранее — Twitter).
Берега поднялись на полуострове Ното, располагающемся в центральной части острова Хонсю. Из-за стихийного бедствия некоторые пристани потеряли связь с водой и оказались недоступны для лодок.
Выводы Бельгерзе подтверждают специалисты Токийского университета.
Напомним, в Японии число погибших при землетрясении выросло до 180 человек. Об этом сообщает Киодо. На всем западном побережье Японии впервые с 2011 года была объявлена угроза большого цунами.
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Берега поднялись на полуострове Ното, располагающемся в центральной части острова Хонсю. Из-за стихийного бедствия некоторые пристани потеряли связь с водой и оказались недоступны для лодок.
Напомним, в Японии число погибших при землетрясении выросло до 180 человек. Об этом сообщает Киодо. На всем западном побережье Японии впервые с 2011 года была объявлена угроза большого цунами.
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Мария Фирсова