В центральной турецкой провинции Кайсери произошло землетрясение

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В центральной части Турции в провинции Кайсери произошло землетрясение. Подземные толчки силой до четырёх баллов по шкале Рихтера зарегистрированы в районе Яхьялы в 9:05 по московскому времени.
В свете страшных землетрясений в Турции и Сирии в феврале прошлого года, наблюдение за любыми сейсмологическими сдвигами в регионе становится особенно важным. В курортной Аланье, например, полгода не вспоминали о сотрясениях земной коры, однако в ноябре там снова были зафиксированы подземные толчки силой до пяти баллов. AFAD продолжает следить за сейсмологической ситуацией в стране.
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Александр Бойцов