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В центральной турецкой провинции Кайсери произошло землетрясение

18 января 2024, 11:35
Фото: istockphoto/Petrovich9

Фото: istockphoto/Petrovich9

В центральной части Турции в провинции Кайсери произошло землетрясение. Подземные толчки силой до четырёх баллов по шкале Рихтера зарегистрированы в районе Яхьялы в 9:05 по московскому времени.

По сообщению Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, очаг и источник подземных толчков залегал на глубине почти 19-ти километров. Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) пока не предоставило данных о жертвах либо разрушениях от стихийного бедствия.

В свете страшных землетрясений в Турции и Сирии в феврале прошлого года, наблюдение за любыми сейсмологическими сдвигами в регионе становится особенно важным. В курортной Аланье, например, полгода не вспоминали о сотрясениях земной коры, однако в ноябре там снова были зафиксированы подземные толчки силой до пяти баллов. AFAD продолжает следить за сейсмологической ситуацией в стране.

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#землетрясение
#турция
#курорт
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Истязавшему жену и детей полицейскому заменили реальный срок на условный
В Уфе истязавшему жену и детей полицейскому заменили реальный срок на условный
18 января 2024, 12:28

Фото: istock / sasun bughdaryan

Полицейскому, избивавшему супругу и детей 9 лет, заменили реальный срок на условный.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, в сентябре Умара Татриева приговорили к трем годам и восьми месяцам за издевательства над своей женой Анной и их малолетними сыновьями.

Известно, что жестокий майор имел связи в полиции. Сотрудники правоохранительных органов прикрывали коллегу: долгое время игнорировали обращения жены, когда она пыталась подать заявление.

Мужчина путем шантажа заставил Анну выйти за него замуж, когда узнал о её первом тайном браке. Он обещал предать историю огласке, опозорив женщину на весь Кавказ. После свадьбы он стал монстром: ежедневно избивал и унижал жену, угрожал убить. Их детей кидал об стену и хотел похитить.

Свою вину Умар в суде не признал и рассчитывал на оправдательный приговор. Колонию общего режима ему сменили на условный срок — освободили из-под стражи в зале суда. Испытательный срок: два года. До этого Анна боялась, что мучитель уйдёт от наказания с помощью влиятельного дяди-нефтяника.

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#мужчина
#сотрудники
#заявление
#рф
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МВД: В Крыму задержали пособника украинских спецслужб
18 января 2024, 12:23

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Крыму задержали мужчину, сливавшего стратегически важную информацию об объектах республики украинским спецслужбам, об этом сообщает МВД региона в своём Telegram-канале.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым в социальных сетях выявлен факт сбора одним из пользователей информации о стратегически важных объектах на территории Республики Крым, которые он публиковал в проукраинских пабликах», — сообщили в ведомстве.

Правоохранителям удалось установить личность 28-летний житель Симферопольского района. Мужчина, передвигаясь на велосипеде, производил фото и видеосъемку стратегически важных объектов на Крымском полуострове, а затем публиковал их в украинских пабликах.

Подозреваемого задержали. На допросе он признался, что получал денежное вознаграждение за слив информации украинской стороне.

Жителя Крыма заключили под стражу. На него возбудили уголовное дело. Расследование преступления продолжается.

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#мвд
#уголовное крым
#расследование
#украина
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В столичном аэропорту Внуково введён план «Ковёр»
18 января 2024, 12:13

Фото: iStock/Sitikka

В московской аэропорту Внуково введён план «Ковёр», об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Помимо Внуково, также план «Ковёр» введён на аэродромах в Кубинке и Ермолине. В настоящий момент эти воздушны гавани закрыты на вылет и прилёт. Самолётам рекомендуют выбраться другие площадки для приземления.

Сегодняшним утром план «Ковёр» был введён в петербургском аэропорту Пулково. Известно, что аэропорт закрыли, заметив в небе над Ленинградской областью беспилотный летательный аппарат.

План «Ковёр» вводится в случае вторжения в воздушное пространство постороннего летающего объекта. Все гражданские самолёты обязаны покинуть район, в котором находится угроза. В небе могут оставаться только военные и спасательные борты.

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#аэропорт
#внуково
#москва
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Мужчина устроил пьяный дебош в аэропорту и избил сотрудницу полиции
В аэропорту Волгограда за дебош и избиение полицейского задержали пассажира
18 января 2024, 11:45

Фото: istock / blinow61

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в аэропорту Волгограда и избил сотрудницу правоохранительных органов. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Все произошло в авиагавани 17 января. Мужчина 1967 года рождения перебрал с алкоголем перед вылетом в Москву и начал приставать к попутчикам и нецензурно выражаться. Сотрудница полиции подошла к не совсем адекватному пассажиру и попросила его успокоиться. В ответ он набросился на нее с кулаками и ударил по лицу.

У сотрудницы полиции выявили сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица и рану уха.

Ранее сообщалось, что суд арестовал несколько задержанных после беспорядков в Башкирии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#задержание
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Посетивший больницу мужчина полз домой на коленях и не выжил
На Урале мужчина полз домой из больницы на коленях и попал под машину
18 января 2024, 11:15

Фото: istock / gorodenkoff

В Свердловской области машина насмерть сбила 36-летнего мужчину, который переползал дорогу на коленях. Об этом сообщает издание «Е1.ру».

Близкие погибшего рассказали, что перед этим он находился в больнице Красноуфимска с высокой температурой. Как заявил брат мужчины, медики отказали ему в госпитализации. Врачи не обнаружили у пациента заболеваний опорно-двигательного аппарата и ментальных расстройств и назначили амбулаторное лечение, после чего другая бригада скорой помощи довезла до пути до развязки на федеральную трассу возле Ачита.

Почему он выполз на дорогу на коленях, близкие не знают. Отмечается, что вскрытие не показало наличие алкоголя в организме.

Ранее сообщалось, что в Челябинске у школьника из мозга извлекли кисту с личинками паразита. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Ленобласти сообщили о ситуации после перехвата украинского беспилотника
Беглов: В Ленинградской области никто не пострадал при атаке БПЛА
18 января 2024, 10:39

Фото: istock / aapsky

После попытки атаки, совершенной беспилотным летательным аппаратом ВСУ, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале.
Беглов заявил, что попытку атаки киевским режимом уже расследуют сотрудники правоохранительных органов.

«Пострадавших нет. Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал глава города.
Ночью 18 января Украины первый раз с начала специальной военной операции атаковала дроном Ленинградскую область. По предварительным данным, целью сбитого беспилотника был нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#операции
#сотрудники
#всу
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Суд арестовал несколько задержанных после беспорядков в Башкирии
В Уфе шесть участников беспорядков в Баймаке получили от 10 до 13 суток ареста
18 января 2024, 10:22

Фото: istock / BrianAJackson

Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя суда.
Пятерым из них назначили 10 суток, одному — 13 суток. Их признали виновными в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что митинги в Баймаке вечером 17 января были прекращены. По словам Назарова, были возбуждены уголовные дела.

Напомним, 17 января у здания суда в Баймаке начались беспорядки после вынесения приговора Фаилю Алсынову* (Алчинову). Его приговорили к 4-м годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку. Участники акции в поддержку осужденного начали конфликтовать с силовиками, после чего начались задержания.

Ранее сообщалось, что при протестах в Башкортостане пострадали сотрудники полиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен в перечень террористов и экстремистов
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#акции
#новости
#рф
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СК: В Красноярском крае ребёнок отравился насмерть, съев домашнюю котлету
18 января 2024, 10:21

Фото: iStock/eranicle

В Красноярском крае ребёнок умер от острого отравления, съев домашнюю котлету с высоким содержанием нитритной соли, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла в деревне Айдара Енисейского района.

1 ноября 2023 года трёхлетний ребёнок съел домашнюю котлету, после чего ему стало очень плохо. Мальчика доставили в больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако, спасти ребёнка им не удалось.

После проведения медицинской экспертизы стало ясно, что мальчик скончался от острого отравления нитритами.

Следствие установило, что за день до трагедии родители мальчика готовили мясной фарш. Отец семьи добавил в него пищевую добавку нитритную соль, превысив её допустимое содержание примерно в сто раз.

Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Уголовное дело перенаправлено в суд.

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#красноярский край
#смерть
#ребёнок
#отравление
#уголовное дело
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Актёра Анатолия Руденко задержали в Москве с мефедроном
18 января 2024, 10:12

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

Российского актёра Анатолия Руденко задержали в Москве с мефедроном, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, звезду российского экрана задержали поздно вечером 17 января.

Полицейские остановили такси для проверки на улице Антона Овсеенко. Заметив, что пассажир явно нервничает и ведёт себя странно, правоохранители решили досмотреть и его. У Руденко обнаружили пакет с неким веществом, которое, после проверки, оказалось мефедроном.

По факту случившегося проводится проверка.

За свою карьеру Руденко успел сыграть в таких известных проектах как: «Каменская» и «Возвращение Мухтара», «Две судьбы», «Триггер» и многих других.

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