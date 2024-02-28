В Дзержинске в этом году благоустроят сквер имени Громцева

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Сквер имени Громцева планируют благоустроить в текущем году в подмосковном Дзержинске, работы проведут в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Сквер им. Громцева является одной из центральных общественных площадок округа Дзержинский, здесь регулярно проводятся массовые мероприятия. Благоустройство здесь проведут по итогам онлайн-голосования», — отмечается в сообщении.В ходе благоустройства в сквере обновят пешеходные дорожки и модернизируют спортивные площадки, установят новое светодиодное освещение, а в зонах отдыха появятся новые скамейки и урны.
Читайте также:
В Щёлкове создадут благоустроенный лесопарк
В Подольске в 2024 году благоустроят несколько общественных территорий
Назван срок завершения благоустройства лесопарка в Чехове
Лев Каштанов