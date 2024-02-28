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В Дзержинске в этом году благоустроят сквер имени Громцева

28 февраля 2024, 17:03
Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Сквер имени Громцева планируют благоустроить в текущем году в подмосковном Дзержинске, работы проведут в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.

«Сквер им. Громцева является одной из центральных общественных площадок округа Дзержинский, здесь регулярно проводятся массовые мероприятия. Благоустройство здесь проведут по итогам онлайн-голосования», — отмечается в сообщении.
В ходе благоустройства в сквере обновят пешеходные дорожки и модернизируют спортивные площадки, установят новое светодиодное освещение, а в зонах отдыха появятся новые скамейки и урны.

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В Подмосковье заменили около 140 единиц устаревшего тяжёлого медоборудования
28 февраля 2024, 17:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Аналоговую тяжёлую медицинскую технику в Московской области заменяют на цифровую, в больницах и поликлиниках региона установлено уже 139 современных маммографов, флюорографов и аппаратов для рентгена взамен устаревших, работа проводится с 2022 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В 2022 году мы запустили в Подмосковье трёхлетнюю программу замены аналоговой тяжелой техники на цифровую. Благодаря ей, к концу этого года мы планируем заменить все устаревшие аппараты. На данный момент установили уже 139 современных аппаратов», — цитируются в сообщении слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой.
На замену медицинских агрегатов было направлено 2,5 млрд рублей.

Отмечается, что сегодня два новых рентген-аппарата начали работать в поликлиниках Богородского городского круга — в Обухове и Старой Купавне. Цифровые аппараты обеспечивают более чёткое изображение при меньшей лучевой нагрузке на пациента. К тому же, полученные снимки отправляются в цифровую базу, где будут доступны лечащим врачам пациента.

Оборудование закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#московская область
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Новый коллайдер NICA в Дубне планируют запустить в этом году
28 февраля 2024, 17:16

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил коллектив Объединённого института ядерных исследований с началом нового этапа строительства ускорительного комплекса NICA. На экспериментальной установке Multi-Purpose Detector этого комплекса впервые стартовало полноценное охлаждение соленоидального магнита MPD.
«На весну-лето этого года запланированы подготовка и испытания источников питания магнита и его корректирующих катушек. Также готовятся проверка и испытания системы вывода запасённой энергии и, как финал, – измерение магнитного поля в объёме детектора. После этих процедур в соленоид установят силовой каркас, который уже находится в зале MPD. Начнётся установка субдетекторов», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что Мегасайенс проект NICA – пример целевой инвестиции правительства в сектор высоких технологий. 2024 год должен стать знаковым для проекта и для всей страны. В этом году в институте планируют запустить коллайдер.

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#московская область
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Порядка 700 работ по обслуживанию систем вентиляции в домах провели в регионе
28 февраля 2024, 17:10

Фото: ГУСТ МО

За последние три месяца УК Подмосковья провели почти 700 работ по обслуживанию систем вентиляции в МКД. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Бесперебойная работа системы вентиляции в многоквартирных домах поддерживает правильный микроклимат и влияет на качество воздуха.

«За работой вентиляционной системы в МКД следят управляющие организации. Они обязаны проводить проверки ее работоспособности не реже трех раз в год. При необходимости УК должна провести очистку и ремонт системы. С начала зимы региональные управляющие компании отработали под контролем инспекторов ГУСТ МО 698 заданий в следующих категориях», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что основные заявки приходили по четырем проблемам: восстановление работоспособности вентиляции в квартире, доме и проведение ремонта вентиляционных шахт и оголовков вентканалов, а также обследование дымовых и вентиляционных каналов.

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Шесть подмосковных управленцев выиграли конкурс «Лидеры России»
28 февраля 2024, 17:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Шесть управленцев из Московской области стали победителями конкурса «Лидеры России». В нём участвовали команды из всех российских регионов, а также более чем из 20 зарубежных стран.
«Приятно, что в этом году шесть управленцев из Подмосковья стали победителями конкурса. Это и программисты, и врачи, и благотворители. Надеюсь, что свои знания и компетенции они продолжат развивать и дальше. А новые и полезные инициативы помогут двигаться вперёд и делать нашу страну сильнее», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».
«Перед нашей страной сегодня стоят стратегически важные задачи, которые касаются импортозамещения, технологического суверенитета, интеллектуального лидерства. Конечно, решить их невозможно без сильных кадров. Как говорит наш президент, если каждый на своём месте будет добиваться успехов, стремясь к самореализации, тогда и будет успех России в целом», – добавил глава региона.
В ходе конкурсных испытаний участники решали управленческие задачи и демонстрировали навыки, необходимые в практике руководителей.
«Я благодарен организаторам конкурса и участникам, взаимодействие с которыми – огромное удовольствие. Лидерство – это искусство чувствовать людей, умение им доверять и благодарить. Этот конкурс показал, что мы на самом деле соревнуемся не в навыках управления и каких-то своих способностях. Побеждает тот, кто сильнее любит свое дело», – уверен победитель конкурса из Реутова, старший менеджер функции проектного инжиниринга ООО «Сибур» Виталий Кичатов.
В число победителей, представлявших Подмосковье, также вошли начальник управления разработки и сопровождения информационных систем Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана Денис Дмитриев из Люберец; председатель совета благотворительного фонда «Иринас», индивидуальный предприниматель Сергей Кулыгин из Мытищ; директор направления департамента по поддержке проектов с государственным финансированием ПАО «Ростелеком» Ольга Лисовенко из Щёлкова; гендиректор ООО «А4» Антон Чернецов из Балашихи и заведующий отделением хирургии новорождённых Московского областного перинатального центра, врач-детский хирург Юлия Шугина из Щёлкова. В этом году она также получила национальную премию «Репродуктивное завтра России» за мастерство и уникальные операции.

Всего среди победителей конкурса – более 100 управленцев из 31 региона, а также представители Бельгии и Сербии. Все они получили образовательный грант на 1 млн рублей по выбранной программе обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента России. В апреле прошлого года стартовал его пятый сезон. За всё время проведения конкурса на участие в нём подано более 1 млн. заявок из 150 стран.

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В Подмосковье спасатели провели этап военно-спортивной игры для школьников
28 февраля 2024, 16:44

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали этап военно-спортивной игры для школьников. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Игра «За тех, кто в полный поднимался рост» прошла 27 февраля в Можайске.

«Работники противопожарно-спасательной службы не первый раз принимают участие в подготовке и судействе этапа «Оказание первой помощи и транспортировка раненого в зараженном участке местности». Этап довольно сложный, но интересный. Командам традиционно предстояло продемонстрировать знания основ оказания первой помощи на практике. Условному пострадавшему нужно было наложить транспортировочную шину и остановить артериальное кровотечение. Ребята также надевали противогазы и транспортировали пострадавшего на носилках через заражённый участок местности», — рассказал Андрей Царенко.

Стоит отметит, что все 13 команд были хорошо подготовленными и практически все справились с поставленными задачами.

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В Подмосковье 1 марта стартует «Фестиваль финансовой культуры и грамотности»
28 февраля 2024, 16:35

Фото: пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области

В Московской области пройдет ежегодный Фестиваль финансовой культуры и грамотности. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.
В рамках фестиваля участники смогут выбрать подходящие для себя активности из широкого спектра программ и мероприятий.

«Для школьников и студентов колледжей будут организованы уроки финансовой грамотности с практическими заданиями и квест. Также для людей старшего возраста на базе клубов «Активного долголетия» будут проведены вебинары и лекции о финансовом мошенничестве. Воспитанники семейных центров смогут посетить лекции и узнать, как обезопасить себя от финансовых преступников. Кроме того, для всех желающих будут организованы игры, квизы и другие активности на стенде Московской области на ВДНХ», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что целью фестиваля является помощь всем участникам не только узнать что-то новое и умение правильно их использовать.

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В Щёлкове создадут благоустроенный лесопарк
28 февраля 2024, 16:31

Фото: iStock/Bernard Bialorucki

Благоустроенную лесопарковую зону создадут на территории городского округа Щёлково, на эти цели муниципалитету предоставили три земельных участка общей площадью 4.3 га, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Переданные участки расположены в городе Щёлково, рядом с улицей Неделина. Сейчас ведётся разработка конкурсной документации, после чего будет создан проект будущего лесопарка и начнётся его реализация. В результате жители и гости округа получат ещё одно место комфортного отдыха на природе», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
В лесопарке установят спортивные и детские площадки, обустроят зоны отдыха и пешеходные дорожки, установят уличное освещение и оборудуют автостоянку для гостей.

Проект планируется реализовать в 2025 году.

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#минимущества
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Греф призвал не отменять льготную ипотеку
Греф: льготную ипотеку необходимо изменить, а не отменить
28 февраля 2024, 16:24

Фото: iStock/Jirapong Manustrong

Льготную ипотеку на новостройки в России не стоит отменять, в неё лишь следует внести изменения. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе видеоконференции по итогам раскрытия МСФО за 2023 год.
Он отметил, что ещё с начала прошлого года выступал за сокращение госпрограммы, а не за её полную отмену.

Напомним, что в конце прошлого года льготную ипотеку на новостройки в России продлили до 1 июля 2024 года. При этом российские власти активно обсуждают изменение её параметров. Вместе с тем, Центробанк и Минфин выступают за полное сворачивание массовой программы.

Помимо этой льготной программы действуют и другие, такие как семейная ипотека, для IT-специалистов и Дальневосточная.

Ранее президент России Владимир Путин выступил за продление семейной ипотеки.

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С начала года УК Подмосковья отработали 60 задач по ремонту газопроводов
28 февраля 2024, 16:03

Фото: ГУСТ МО

«Безопасный газ»: за зимний период УК Подмосковья отработали около 60 задач по ремонту газопроводов. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Внутридомовое газовое оборудование относится к общедомовому имуществу и обслуживается управляющими компаниями.

«В состав данного оборудования входят трубопроводы, устройства и счетчики до запорного крана, идущего к оборудованию внутри квартиры. За их состояние отвечают управляющие компании. Их главные обязанности — обеспечить регулярное техническое обслуживание специализированными организациями», — отметили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что дефектах элементов газопровода необходимо сообщать в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или на портал ЕДС МО. В случаях запаха газа в в помещении необходимо немедленно звонить в службу 112.

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