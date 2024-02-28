В Щёлкове создадут благоустроенный лесопарк

Фото: iStock/Bernard Bialorucki
Благоустроенную лесопарковую зону создадут на территории городского округа Щёлково, на эти цели муниципалитету предоставили три земельных участка общей площадью 4.3 га, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Переданные участки расположены в городе Щёлково, рядом с улицей Неделина. Сейчас ведётся разработка конкурсной документации, после чего будет создан проект будущего лесопарка и начнётся его реализация. В результате жители и гости округа получат ещё одно место комфортного отдыха на природе», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.В лесопарке установят спортивные и детские площадки, обустроят зоны отдыха и пешеходные дорожки, установят уличное освещение и оборудуют автостоянку для гостей.
Читайте также:
Парк Мира в Мытищах вошёл в недельный топ-5 популярности
В Подольске в 2024 году благоустроят несколько общественных территорий
Лесопарк «Дубки» в Апрелевке откроют в этом году
Лев Каштанов