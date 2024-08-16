В Коломну прибыли более 100 детей и взрослых из Белгородской области

Фото: пресс-службе ГУ МЧС РФ по МО
В Подмосковье из Белгородской области в пятницу прибыли более 100 детей и сопровождающие их взрослые. Их временного разместят в Коломне, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
«Сотрудники МЧС России вместе с коллегами из других ведомств встретили более 100 детей в сопровождении взрослых из Белгородской области на Восточном вокзале Москвы. Далее они организовали пересадку прибывших на автобусы и сопроводили в пункт временного размещения в городском округе Коломна», – уточнили в пресс-службе.В МЧС добавили, что для детей подготовлена культурная программа. Сотрудники расскажут им о правилах пожарной безопасности, проведут экскурсии по подмосковным пожарно-спасательным частям, продемонстрируют работу спецтехники и оборудования.
Ранее в пресс-службе региональной Прокуратуры информировали, что из подвергшейся атаке ВСУ Курской области в Подмосковье уже эвакуировали свыше 1,1 тыс. жителей. В числе – 659 детей.
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Лора Луганская