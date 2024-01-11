В Дзержинском отопление и горячее водоснабжение восстановят до конца дня

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Более чем в 40 жилых домах Дзержинского отопление и горячее водоснабжение восстановят до конца дня. Об этом сообщила корреспондент.
Из-за утечки в тепловой сети были отключены от отопления и горячего водоснабжения в части жилых домов городского округа Дзержинский.
В настоящее время уже ведутся работы по заполнению системы. Полностью подачу отопления и горячего водоснабжения планируют воссатановить до конца дня.
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«В связи с проведением ремонтных работ на магистральном трубопроводе теплоснабжения центральное отопление и горячее водоснабжение временно отключено в многоквартирных домах разной этажности на улицах Томилинской, Лесной, Лермонтова, Дзержинской, Угрешской, Ленина, Шама, Школьной, Поклонной и пр. Пушкина», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева