В Воскресенске проверили работу котельной, которая обеспечивает теплом центр города

Фото: Светлана Плотникова
Глава Воскресенска Алексей Малкин проверил работу котельной, которая обеспечивает теплом центр города. Об этом сообщил корреспондент.
Глава округа проверил котельную, которая находится на территории воскресенского филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим».
Стоит отметить, что в данный момент в котельной работают три паровых котла и две паровые турбины, также в течении нескольких дней подключать еще один котёл и турбину, что обеспечить нормальное отопление в центральной части города.
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«Проверил работу теплостанции химкомбината, которая обеспечивает теплом центральную часть города и сам завод. В нынешний отопительный сезон котельная охарактеризовала себя с положительной стороны. По центру города, который она обслуживает, перебоев с теплом нет. Все требования и нормы соблюдены. Котельная работает в штатном режиме», – поделился Алексей Малкин.
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Мира Полтева