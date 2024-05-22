В Дзержинском полностью пройдет модернизация теплосети к отопительному сезону

Фото: Александра Степанова
К началу следующего отопительного сезона в Дзержинском полностью модернизируют магистральную теплосеть М-5. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Теплотрасса М-5 отслуживает порядка 29 тысяч человек и 167 домов в городском округе. Протяженность магистральной теплотрассы – 3,1 км. Она проходит от ТЭЦ-22 до Центральной бойлерной.
Также в городском округе пройдет капремонт шести ЦТП на улицах Лермонтова, Томилинская, Угрешская, Академика Жукова и Лесная.
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«Сейчас запланировали ряд мероприятий, в ближайшее время подрядчик начинает работы, его задача – в течение летнего периода полностью заменить более 3 км теплосетей. Все решения приняты. Я уже приезжал сюда в этом году, были обращения жителей по теплу, авариям и т.д. Мы понимали, что если радикально не исправим эту ситуацию, то постоянно будем «латать дыры», — подчеркнул Андрей Воробьёв.
Также в городском округе пройдет капремонт шести ЦТП на улицах Лермонтова, Томилинская, Угрешская, Академика Жукова и Лесная.
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Мира Полтева