В Дзержинском полностью пройдет модернизация теплосети к отопительному сезону

Садоводов и огородников, а также прочих владельцев земельных участков обяжут использовать их в течение трех лет, как и участки сельхозназначения. Об этом сообщают «Ведомости». Правительственной комиссией уже удобрен соответствующий законопроект, направленный повысить эффективность использования российских земель.