Воробьёв назвал срок окончания строительства очистных сооружений в Сергиевом Посаде

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Строительство очистных сооружений в Сергиевом Посаде планируют завершить до конца 2025 года. Такой срок объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ, обсудил планы реконструкции и строительства объектов ЖКХ в округе.
«Модернизация ЖКХ имеет приоритетное значение для качества жизни. Это очень важная составляющая для человека, жизни города, его развития. В Сергиевом Посаде по президентской программе строят современный комплекс очистных сооружений. Его мощность составит 40 тыс. кубометров в сутки. Строители обещают завершить работы в VI квартале следующего года», – отметил глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Объекты, на которые поступают сточные воды из Сергиева Посада и ближайших населенных пунктов, ввели ещё в 1972 году. Они уже не соответствуют современным стандартам. Поэтому новые очистные сооружения особенно важны. Они будут обслуживать дома, социальные объекты и промышленные предприятия округа. Работающие сейчас сооружения законсервируют, как только откроют новый комплекс. Там внедрят современную технологию очистки и обеззараживания сточных вод, полностью автоматизированное управление.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Существующие очистные сооружения эксплуатируются более 50 лет. Они были запроектированы как защита от загрязняющих органических взвешенных веществ. Новый проект предусматривает глубокое удаление соединений фосфора, обеззараживание сточных вод ультрафиолетом и обработку осадков. С помощью центрифуг обезвоживание осадка проводится механически. Это новая технология. После очистки воду будут сбрасывать в рыбохозяйственный водоём – реку Кончуру», – пояснила главный технолог очистных сооружений Водоканала Валентина Разумова.Сейчас ежедневно на объекте работают около 120 человек и 15 единиц техники.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Все подготовительные работы, которые мы начали в 2023 год, проведены. Разработаны котлованы, сделаны выносы сетей, попавших в зону застройки. Сейчас выполнено 30% объема работ», – рассказал руководитель проекта «Группа компаний «ЕКС» Евгений Груба.Также в Сергиевом Посаде реконструируют городской канализационного коллектора. Специалисты планируют выполнить работы в 2024 году.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв оценил работу артели «Кузьминский» на основе ИИ
Губернатор Воробьёв посетил новый Еврейский Культурный Центр «Дружба» в Мытищах
Губернатор Воробьёв анонсировал завершение строительства Мытищинской хорды в этом году
Лора Луганская