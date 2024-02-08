Радио1
Главная / Новости / Спорт/ В Дзержинском модернизируют стадион «Орбита» и построят ФОК с ледовой ареной

В Дзержинском модернизируют стадион «Орбита» и построят ФОК с ледовой ареной

08 февраля 2024, 19:07
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Дзержинский планируют модернизировать стадион «Орбита». Об этом во время рабочей встречи временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Андроник Пак рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Помимо этого, по его словам, решается вопрос строительства современного физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной.
«Благодаря вашей поддержке, Андрей Юрьевич, из бюджета Московской области выделяются средства на модернизацию стадиона «Орбита». Также жители просили о строительстве нового ФОКа с ледовой ареной. С Министерством спорта уже обговаривали этот вопрос, проведём отдельную встречу. Есть потенциальный инвестор, который готов построить спортивный объект», – отметил Пак.

Он добавил, что в этом году в городском округе Дзержинский завершат благоустройство сквера им. Громцева.

Читайте также:

В будущем году в Дзержинском откроют долгожданную школу №7

В Подмосковье собственников бизнеса обяжут нести ответственность за работников

Воробьёв пригласил инвесторов участвовать в программе расселения аварийного жилья
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#фок
#спорт
#стадион
#дзержинский
#андроник пак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ольховский рекомендовал Рублеву улучшать свою игру
08 февраля 2024, 17:38

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Отечественный теннисист, экс-четвертая ракетка мира в парном разряде и полуфиналист Australian Open Андрей Ольховский заявил, что выход в четвертьфинал стал хорошим результатом для Андрея Рублева, однако ему всё равно надо улучшать свою игру.
Ольховский пояснил, что это необходимо для того, чтобы каждый раз совершенствоваться и быть лучше своих соперников.

«Он может занести этот турнир себе в актив. Андрей показывал хороший теннис и добился хорошего результата. Рецепта нет. Только улучшать свою игру, чтобы быть лучшим в мире. Он проигрывает первому, второму, третьему в мире. И у него не было слабых соперников в четвертьфиналах. Андрей показывает хорошую уверенную игру, но соперники в четвертьфинале всякий раз, к сожалению, чуть лучше», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ольховский.

Читайте также:

Российский теннисист Рублёв вышел в финал турнира ATP в Гонконге

Кирьос считал, что Медведев ничего не добьётся в теннисе

В теннисном турнире в Красногорске принимают участие более 90 юных спортсменов
#теннис
#турнир
#спортсмены
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тренер Каррера назвал Джикию сильным защитником
08 февраля 2024, 16:16

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что футболист Георгий Джикия является очень сильным игроком.
Он выразил уверенность в потенциальной заинтересованности «Зенита» спортсменом.

«Думаю, «Зенит» может заинтересоваться Джикией. Георгий — сильный защитник. Конечно, между «Зенитом» и «Спартаком» есть серьезное соперничество, но переходы в другие клубы — это часть профессии футболиста», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Каррера.

Ранее итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что футболист Фёдора Чалова является интересным, а в Европе его знают. Кроме этого, он выразил уверенность в том, что спортсмен может быть приглашён в европейские клубы.

Читайте также:

Функционер Камоцци назвал Чалова интересным игроком

Мостовой сравнил Джикию с Абаскалем

Футболист Дьяков назвал «Ростов» лучшим вариантом для Джикии
#спорт
#мнение
#профессии
#спортсмен
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Функционер Камоцци назвал Чалова интересным игроком
08 февраля 2024, 15:54

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Итальянский функционер Франко Камоцци заявил, что футболист Фёдора Чалова является интересным, а в Европе его знают.
Кроме этого, он выразил уверенность в том, что спортсмен может быть приглашён в европейские клубы.

«Чалов — интересный игрок, он здорово играет впереди. Он сто процентов сможет заиграть в одном из клубов Европы. Его знают там», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Ранее бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков усомнился в информации о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна в «Спартак» и назвал подобные сообщения очень странными. Кроме того, специалист усомнился в том, что сам Помазун согласится перейти в «Спартак».

Читайте также:

Мостовой сравнил Джикию с Абаскалем

Футболист Дьяков назвал «Ростов» лучшим вариантом для Джикии

Футболист Новиков назвал странным слухом возможный переход Помазуна в «Спартак»
#спорт
#спортсмен
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
19-летний житель Каширы получил звание КМС по армрестлингу
08 февраля 2024, 15:26

Фото: Фотобанк МО/Юрий Имханитский

Звание кандидата в мастера спорта по армрестлингу получил 19-летний спортсмен из Каширы Степан Фетисов, к этому результату он шёл полтора года, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на корреспондента Ивана Дубова.
«В январе Степан победил на первенстве по армрестлингу Санкт-Петербурга и завоевал звание КМС», — говорится в сообщении.
Уровень подготовки позволяет Степану помогать советами менее опытным спортсменам. Кроме того, он тренирует детей.

Степан Фетисов планирует развивать этот вид спорта в родной Кашире, и в этом его поддерживает администрация. А весной спортсмен отправиться соревноваться за звание чемпиона России.

Читайте также:

В «Крещенских морозах» приняли участие свыше 800 лыжников со всей области

Подмосковные спортсмены стали первыми на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

Золото зимнего Кубка по теннису в Красногорске завоевали юниоры из Москвы и Челябинска
#спорт
#кашира
#мастер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В «Крещенских морозах» приняли участие свыше 800 лыжников со всей области
08 февраля 2024, 15:09

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Более 800 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам «Крещенские морозы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Соревнования проводятся ежегодно с 2004 года на базе лыжного стадиона «Зоркий».

«Традиционно эти соревнования объединяют всех любителей лыжного спорта на территории Московской области. Следующий этап, который пройдет в нашем округе уже в следующие выходные, более развлекательный,подготовленный специально для наших детишек. Самое главное, чтобы они получили самые яркие эмоции от этих соревнований», — поделился начальник управления по физической культуре и спорта администрации городского округа Красногорск Алу Бочкаев.

Стоит отметить, что второй этап гонок пройдет 11 февраля. в котором примут участие самые юные спортсмены из дошкольных учреждений региона.

Читайте также:

Золото зимнего Кубка по теннису в Красногорске завоевали юниоры из Москвы и Челябинска

На строительстве путепровода в Опалихе началось устройство верхних частей опор

Глава Красногорска подписал договор о сотрудничестве с академией СКА
#красногорск
#соревнования
#спортсмены
#эмоции
#лыжи
#гонка
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спортсмены стали первыми на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
08 февраля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области

Спортсмены Подмосковья заняли первое место в командном зачете на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования стартовали 7 февраля на спортивном манеже Главного управления МЧС России по Рязанской области.

«На первом этапе соревнований участники преодолевали 100-метровую полосу препятствий. После старта каждый участник преодолевал забор, поднимал два рукава, бежал с ними по буму, после чего спортсмен присоединял один рукав к разветвлению, а другой к стволу, который с момента старта находится за спиной.У каждого участника было 2 попытки. Кроме командного зачета, спортсмены соревновались и за личное первенство», — поделились в ведомстве.

В общей сложности в в соревнованиях принимают участие восемь команд центрального федерального округа.

По тогам первого дня представители Московской области завоевали золото в командном зачете, ​обогрнав команды Курска и Белгорода.

Читайте также:

Золото зимнего Кубка по теннису в Красногорске завоевали юниоры из Москвы и Челябинска

Подмосковные спортсмены завоевали более 30 наград в двух первенствах ЦФО по борьбе

Гребцы из Подмосковья завоевали три медали чемпионата России
#подмосковье
#мчс
#первенство
#золото
#соревнования
#спортсмены
#цфо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Золото зимнего Кубка по теннису в Красногорске завоевали юниоры из Москвы и Челябинска
08 февраля 2024, 14:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Зимний Кубок по теннису для спортсменов до 19 лет завершился в подмосковном Красногорске, первое место среди девушек заняла представительница Москвы Полина Вимба, среди юношей — спортсмен из Челябинска Илья Гришков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Юниорки: первое место — Полина Вимба (Москва), второе — София Найдёнова (Москва), третье — Юлия Борщёва (Воронеж). Среди юниоров первым стал Илья Гришков (Челябинск), вторым — Александр Кличников из Москвы, третьим — Владимир Чураков, также представляющий Москву», — говорится в сообщении.
В церемонии награждения принял участие глава Федерации тенниса России, член МОК, капитан сборной команды России по теннису Шамиль Тарпищев. Он напомнил юным спортсменам, что в теннисе нет проигравших, и любое поражение следует воспринимать как учёбу, чтобы расти над собой и идти вперёд.

Читайте также:

Подмосковные спортсмены завоевали более 30 наград в двух первенствах ЦФО по борьбе

Жители региона могут принять участие в забегах серии «Суперлига Подмосковья»

CAS опубликовал слова Валиевой о причинах попадания допинга в ее организм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спортсмены завоевали более 30 наград в двух первенствах ЦФО по борьбе
08 февраля 2024, 13:35

Фото: пресс-служба Минспорта МО

33 медали разного достоинства завоевали спортсмены из Московской области на первенствах Центрального федерального округа по греко-римской и вольной борьбе, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Пять золотых и две серебряные медали завоевали подмосковные юниоры в первенстве по борьбе вольным стилем. А первенство по борьбе классическим стилем среди юниоров принесло в копилку нашей сборной 26 медалей — девять бронзовых, девять серебряных и восемь золотых. Такие успехи вывели областную сборную на первое место в общекомандном зачёте», — отметили в министерстве.
Первенство ЦФО по греко-римской борьбе проводилось в Ярославле, а вольным стилем спортсмены боролись в Воронеже.

Читайте также:

Жители региона могут принять участие в забегах серии «Суперлига Подмосковья»

CAS опубликовал слова Валиевой о причинах попадания допинга в ее организм

Экс-глава «Локомотива» Смородская назвала «Трабзонспор» слабеньким клубом
#борьба
#греко-римская борьба
#спорт
#медали
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители региона могут принять участие в забегах серии «Суперлига Подмосковья»
08 февраля 2024, 12:15

Фото: istockphoto / sportpoint

Стартовала регистрация на забеги серии «Суперлига Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба физической культуры и спорта Московской области.
В рамках сезона будет организовано около пяти масштабных забегов.

«Откроет беговой сезон Коломенский полумарафон «Летопись Победы», который состоится 5 мая. Забег«Волоколамский рубеж» запланирован на 8 июня, традиционный полумарафон «Сергиевым путём»пройдет 13 июля в Сергиевом Посаде. Полумарафон «Большая Волга» 24 августа состоится в Дубне – это новая локация Суперлиги Подмосковья. Завершится сезон кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN», который пройдет 19 октября», — отметили в пресс-службе министерства.

В забегах смогут принять участие как дети, так и взрослые.Для детей в возрасте от 4 до 11 лет подготовлены забеги на дистанции 300 и 600 метров, для новичков организован забег на 3 км, а опытным бегунам, как и в предыдущих сезонах, на выбор предлагается три дистанции – 5, 10 или 21,1 км.

​Подробную информацию о всех мероприятиях можно найти на официальном сайте «Суперлига Подмосковья».

Читайте также:

Подмосковные спортсмены передали олимпийские медали Сочи на Аллею Славы ВДНХ

В Подмосковье открылась регистрация на лыжные гонки на Кубок Александра Большунова

В Подмосковье благодаря нацпроекту «Демография» появились новые ФОКи
#подмосковье
#спорт
#забег
#регистрация
#полумарафон
#гонки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф