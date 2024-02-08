В Дзержинском модернизируют стадион «Орбита» и построят ФОК с ледовой ареной

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В городском округе Дзержинский планируют модернизировать стадион «Орбита». Об этом во время рабочей встречи временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Андроник Пак рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
Помимо этого, по его словам, решается вопрос строительства современного физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной.
Он добавил, что в этом году в городском округе Дзержинский завершат благоустройство сквера им. Громцева.
Читайте также:
В будущем году в Дзержинском откроют долгожданную школу №7
В Подмосковье собственников бизнеса обяжут нести ответственность за работников
Воробьёв пригласил инвесторов участвовать в программе расселения аварийного жилья
«Благодаря вашей поддержке, Андрей Юрьевич, из бюджета Московской области выделяются средства на модернизацию стадиона «Орбита». Также жители просили о строительстве нового ФОКа с ледовой ареной. С Министерством спорта уже обговаривали этот вопрос, проведём отдельную встречу. Есть потенциальный инвестор, который готов построить спортивный объект», – отметил Пак.
Читайте также:
В будущем году в Дзержинском откроют долгожданную школу №7
В Подмосковье собственников бизнеса обяжут нести ответственность за работников
Воробьёв пригласил инвесторов участвовать в программе расселения аварийного жилья
Лора Луганская