В Дзержинском в этом году завершат реконструкцию поликлиники для взрослых

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Дзержинском поэтапно приводят в порядок городскую больницу. Об этом во время рабочей встречи временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Андроник Пак рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
По словам Пака, в этом году завершат обновление поликлиники для взрослых. В здании заменят инженерные системы, лифты, перекрытия, усилят фундамент, оконные и дверные проемы.
Пак добавил, что на 2025-2026 годы в Дзержинском запланирован первый за 60 лет ремонт главного корпуса стационара.
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«Буквально на прошлой неделе я посетил поликлинику. Сейчас готовность объекта – около 50%. Идём по графику», – доложил руководитель муниципалитета.
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Лора Луганская