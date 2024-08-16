В этом году в Дзержинском реконструируют стадион «Орбита»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Дзержинском ожидаются перемен в спортивной сфере.
Полным ходом идет модернизация стадиона «Орбита», сообщил глава муниципалитета Андроник Пак губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
На стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, там установят трибуны, сделают беговые дорожки, оборудуют универсальные спортивные площадки и площадку для сдачи норм ГТО. Работы планируют завершить в октябре этого года.
В Дзержинском также построят ФОК с ледовой ареной. Работы намечены на 2025-2027 годы. Также прорабатывается вопрос о возведении физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном за счёт внебюджетных источников.
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На стадионе появится футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, там установят трибуны, сделают беговые дорожки, оборудуют универсальные спортивные площадки и площадку для сдачи норм ГТО. Работы планируют завершить в октябре этого года.
В Дзержинском также построят ФОК с ледовой ареной. Работы намечены на 2025-2027 годы. Также прорабатывается вопрос о возведении физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном за счёт внебюджетных источников.
«У нас есть большой запрос от жителей города, сотрудников Центра «Союза», в котором работает много молодых, спортивных, современных людей. Поэтому мы и «Орбиту» обязательно модернизируем. Будем искать способы, чтобы построить ледовую арену, бассейн», – сказал губернатор.Он подчеркнул, что Дзержинский нуждается в заметных преобразованиях.
«Это ваш родной городской округ, и я вижу, как вы стараетесь осуществлять перемены, проводите регулярные встречи с жителями. Такое общение позволяет рассчитывать на взаимопонимание и доверие. Надеюсь, что вы и дальше будете вовлечены во всё, что происходит на данной территории. Необходимо сделать очень многое. Это касается ЖКХ, школ, детских садов, благоустройства, спорта. Всё это имеет важное значение для качества жизни, так же, как и вопросы, связанные с выездом и въездом в город», – отметил Воробьёв.Губернатор напомнил, что в сентябре в Дзержинском состоятся выборы в местный Совет депутатов. Важно, чтобы они были открытыми и легитимными, максимально прозрачными и удобными для жителей, отметил он. Проголосовать можно будет в течение трёх дней – с 6 по 8 сентября, причём как на участке, так и дистанционно.
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Лора Луганская