Воробьёв поставил задачу завершить капремонт поликлиники в Дзержинске во II квартале 2025 года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу завершить капремонт взрослой поликлиники Дзержинской больницы во втором квартале будущего года. Он провёл рабочую встречу с главой муниципалитета Андроником Паком, который возглавил его около полугода назад.
Подрядчик не выполнил своих обязательств, выполнив работу по капитальному ремонту поликлинике только наполовину. Сейчас идет процедура расторжения контракта, проводится государственная экспертиза. После этого пройдут торги на выполнение строительно-монтажных работ.
На встрече также обсудили работу по расселению аварийного жилья. В ноябре в новые квартиры должны въехать жители домов №№ 3, 3а, 5, 7 и 7а, расположенных на площади Святителя Николая. Более комфортное жильё получат ещё 39 семей. Ранее в этом году новоселье отметили 62 семьи.
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«К сожалению, подрядчик нас подвёл. Очень важно объяснить жителям, что произошло. Я прошу вас сопровождать эту работу. Наша задача – запустить поликлинику во втором квартале 2025 года. Жители её очень ждут, и нам важно всё довести до логического завершения», – сказал Воробьёв.
На встрече также обсудили работу по расселению аварийного жилья. В ноябре в новые квартиры должны въехать жители домов №№ 3, 3а, 5, 7 и 7а, расположенных на площади Святителя Николая. Более комфортное жильё получат ещё 39 семей. Ранее в этом году новоселье отметили 62 семьи.
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Лора Луганская