В Егорьевке провели квест для детей по правилам дорожного движения

Фото: Виталий Сид
Квест на знание правил дорожного движения провели в егорьевском парке «Пегас» для младшеклассников, которые отдыхают в летних лагерях округа, передаёт корреспондент Виталий Сид.
О том, как важно проводить такие игры-тренировки, особенно — во время летних каникул, рассказала инспектор по пропаганде дорожного движения отдела ГАИ по городскому округу Егорьевск Светлана Сласинова.
Квест по ПДД включал в себя викторины, конкурсы и эстафеты, для участников были подготовлены тематические станции: «пешеход», «водитель», «светофор» и «аптечка». А завершилось мероприятие флешмобом. Всем участникам квеста вручили сладкие подарки.
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«Лето — это тот период, когда дети проводят много времени на улице, катаются на велосипедах и самокатах. И, конечно же, им нужно постоянно напоминать о правилах дорожного движения и о том, как правильно вести себя на улице и переходить проезжую часть», — сказал Сласинова.
Квест по ПДД включал в себя викторины, конкурсы и эстафеты, для участников были подготовлены тематические станции: «пешеход», «водитель», «светофор» и «аптечка». А завершилось мероприятие флешмобом. Всем участникам квеста вручили сладкие подарки.
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Лев Каштанов