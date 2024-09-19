В Егорьевске капитально отремонтируют котельную

Капитальный ремонт планируют провести в котельной, расположенной на Касимовском шоссе в Егорьевске, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.