В Егорьевске капитально отремонтируют котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт планируют провести в котельной, расположенной на Касимовском шоссе в Егорьевске, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику нужно будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести капитальный ремонт в части замены насосов и котла ПТВМ с автоматизацией в котельной по адресу: Егорьевск, Касимовское шоссе, дом №3А», — говорится в сообщении.Работы должны быть завершены в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 148 миллионов 138 тысяч 620 рублей, заявки принимаются до 1 октября.
Читайте также:
В Коломне построят блочно-модульную котельную
В Московской области готовятся к отопительному сезону
Глава г.о Щёлково Булгаков проверил ход работ по дооснащению котельной в Чкаловском
Лев Каштанов