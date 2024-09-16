В Коломне построят блочно-модульную котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную планируют возвести на Красногвардейской улице в Коломне, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную мощностью 2,5 МВт. Эта котельная должна будет снабжать теплом и горячей водой несколько многоквартирных домов на Красногвардейской улице и улице Октябрьской Революции, а также школу «Надежда» и ТЦ «Рябинка», — говорится в сообщении.Работы должны быть завершены в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 37 миллионов 30 тысяч 908 рублей 46 копеек. Заявки принимаются до 18 сентября.
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