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В Егорьевске отремонтируют историческое здание Георгиевской гимназии

21 июня 2024, 16:55
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Здание Георгиевской гимназии, построенное в Егорьевске в 1895 году, ждёт капитальный ремонт, подряд на выполнение комплекса работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета о конкурентной политике Московской области.


«В перечень работ, которые предстоит выполнить подрядчику, входит выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, проведение капитального ремонта здания общей площадью свыше 2,5 тыс. квадратных метров и поставка всего необходимого оборудования для функционирования учебного заведения», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 226 миллионов 450 тысяч 765 рублей. Заявки принимаются до 5 июля. Капитальный ремонт гимназии должен быть завершён в 2025 году.

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#егорьевск
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#гимназия
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#комитет по конкуретной политике мо
#школа
В России стартовала 16-я международная мемориальная акция «Свеча Памяти»
21 июня 2024, 17:08

Фото: iStock/jorgeantonio

21-22 июня текущего года в РФ, ближнем и дальнем зарубежье проходит 16-я Международная мемориальная акция «Свеча Памяти». Об этом информирует общественный Оргкомитет Международной мемориальной акции «Свеча Памяти».
Отмечается, что акция началась в столице, в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, где были зажжены Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев и воинской славы России, а также проведено поминальное богослужение. Данная мемориальная акция является не только скорбью, но и гордостью за народ, который выстоял и победил в кровопролитной войне.

Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Ирина Яровая отметила, что Елоховский храм был выбран не случайно, поскольку первый молебен за Победу прошел именно в этом месте.

«Наши мужественные солдаты и тогда, и сейчас верой и правдой защищают мир, добро и справедливость. И сегодня, когда идет война, когда наши ребята, вновь ценой своей жизни противостоят фашизму, — «Свеча Памяти», имеет особо важное значение», — приводит слова Яровой Общественная Служба Новостей.

Председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой Российской Федерации, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что страна потеряла слишком много жизней в войне, которую развязала западная коалиция во главе с фашистской Германией. Он добавил, что сегодня победа может быть одержана только в том случае, если весь российский народ объединится.

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#мир
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Число получающих доплату подмосковных пенсионеров увеличилось на 1 тыс.
21 июня 2024, 16:52

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Доплату к пенсии до 18 тыс. рублей получают 33 тыс. жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«В Подмосковье пенсионеры могут оформить ряд мер социальной поддержки, в том числе доплату к пенсии. В регионе почти 33 тыс. жителей получают доплату, которую в 2023 году утвердил губернатор Подмосковья. С начала года число получателей такой меры поддержки увеличилось на 1 тыс. Доплата назначается автоматически для одиноких пенсионеров», – рассказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Как напомнили в Минсоцразвития Подмосковья, ежемесячные доплаты до 18 тыс. рублей предусмотрены для неработающих пенсионеров старше 65 лет, проживающих в Подмосковье более 10 лет. Важное условие – пенсионер проживает один или в семье с неработающими пенсионерами. К членам семьи получателей в данном случае относятся родители, супруг или супруга, дети, братья и сёстры.

Пенсионерам, проживающим в семье, нужно подтвердить право на получение льготы. Подать заявление прямо из дома жители могут на региональном портале.

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#минсоцразвития мо
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#пенсии
#доплаты
#подмосковье
#московская область
#социальная поддержка
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В Подмосковье прошли учения по отработке действий при ликвидации последствий ДТП
21 июня 2024, 16:51

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в учениях по отработке действий при ликвидации последствий ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
20 июня в городском округе Серебряные Пруды прошли тактико-специальные учения. Целью мероприятия является отработка действия спасателей при ликвидации последствий ДТП. Учения прошли совместно с сотрудниками ОМВД и ГИБДД, а также с подстанцией скорой помощи.

По легенде учений, произошел ДТП между двумя автомобилями на участке автодороги между посёлками Серебряные Пруды и Успенский. Один из водителей получил травмы различной степени тяжести.

«Прибыв на место происшествия, работники противопожарно-спасательной службы с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования открыли дверь автомобиля. Затем спасатели зафиксировали мужчину на жёстких носилках и аккуратно перенесли его в машину скорой медицинской помощи. Кроме того, дежурный караул ликвидировал условный разлив горюче-смазочных материалов с дорожного покрытия», — рассказал начальник ПСЧ-207 Евгений Садофьев.

Участники тактико-специального учения продемонстрировали хорошую профессиональную подготовку и слаженность в работе при реагировании на дорожно-транспортное происшествие.

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#происшествия
#работники
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В Хорватии, Черногории и БиГ сообщили о массовом отключении электричества
21 июня 2024, 16:49

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

Массовое отключение электричества произошло на части территорий Черногории, Боснии и Герцеговины и Хорватии, а также Албании из-за аварии электрораспределительных сетей. Об этом заявил министр энергетики и горнодобывающей промышленности Черногории Саша Муйович, его цитирует ТАСС.
Уточняется, что отключение электричества произошло из-за высоких температур в регионе. По словам Муйовича, все региональные операторы мобилизованы для скорейшего решения проблемы.

Однако в настоящее время остается неизвестным, где есть неисправность. По данным издания Vijesti, в Будве и Подгорице проблему с электроснабжением уже удалось решить.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на предприятии по производству алюминия в городе Больцано на севере Италии. Пострадали не менее 6 человек.

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#отключение
#электричество
#аварии
#свет
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Подмигнул жене: как прошло заседание по делу экс-заместителя Шойгу Иванова, почему он прятал лицо и назвался безработным
Суд продлил арест экс-замминистру обороны Иванову: подробности, ход заседания
21 июня 2024, 16:48

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову продлен арест. Фигурант, подозреваемый во взятке, останется в СИЗО до 23 сентября. О том, как проходило слушание и на чем настаивали адвокаты расскажет редакция «Радио 1».

Замглавы Минобороны Иванов задержан за взятку


Заместитель министра обороны России Тимур Иванов был задержан на своем рабочем месте 23 апреля. По версии следствия, чиновник МО вступил в преступный сговор с руководителями подрядных организаций, выполняющих работы на военных объектах. Иванов заключал с подельниками контракты взамен на незаконное личное вознаграждение.

Один из эпизодов дела касается получения взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО). В зал суда замминистра был доставлен в военной форме, но уже после оглашения решения об избрании меры пресечения в виде ареста Иванов облачился в серый спортивный костюм.

Продление ареста Иванову


20 июня Московский суд вынес решение о продлении ареста заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Подозреваемый будет находиться под стражей до 23 сентября. Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.


Замминистра обороны Иванов может получить УДО
Замминистра обороны Иванов может получить УДО


Иванов прятал лицо от журналистов


Во время заседания суда Иванов прятал лицо от камер за газетой. Однако уже в начале процесса он все же отложил ее в сторону. На вопрос судьи о том, трудоустроен ли он, Иванов ответил, что в настоящее время он является безработным. Напомним, замминистра Минобороны был уволен с должности спустя два дня после ареста. В настоящее время Иванов числится в «реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия».

Жена Иванова в зале суда


На заседании по делу Иванову находилась его супруга Мария Китаева. Ей разрешили войти раньше журналистов. Уже после оглашения решения о продлении ареста, когда конвой выводил Иванова из зала суда, он ободряюще улыбнулся гражданской жене.

Защита Тимура Иванова предложила отправить его под домашний арест Адвокат Иванова настаивал на изменении меры пресечения. Сторона защиты ходатайствовала, чтобы фигуранта отпустили из зала суда под домашний арест. Однако суд все же оставил меру пресечения прежней.

Тимуру Иванову продлили арест на три месяца


На том, чтобы Иванов остался в СИЗО настаивало следствие. Правоохранители заявили, что существует вероятность того, что Иванов может скрыться или оказать давление на свидетелей, поэтому речи об изменении меры пресечения быть не может.

Сосед Тимура Иванова подмигнул жене


По подозрению в коррупции в рамках того же уголовного дела был задержан и помещен в СИЗО Сергей Бородин, являющийся другом и соседом Иванова. Обоим предъявили обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Во время оглашения решения суда о продлении ареста Бородин подмигнул жене, затем его увел конвой.

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Расписание автобусного маршрута в Подмосковье синхронизировали с электричками
21 июня 2024, 16:33

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

График движения автобусного маршрута №34 изменится с понедельника, 24 июня. Теперь он будет синхронизирован с расписание электричек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Изменение в работу общественного транспорта внесли по просьбам жителей Щёлковского и Богородского округов. Новое расписание автобуса позволит пассажирам комфортнее и быстрее пересаживаться на пригородные поезда», — пояснили в министерстве.
Автобус №34 следует по маршруту «Ногинск — Обухово — станция Монино». С 24 июня рейс от вокзала перенесут с 18:05 на 17:55, а рейс от станции Монино — с 19:00 на 18:55.

Ранее сообщалось, что на пять маршрутов в городском округе Щёлково вышли 26 новых автобусов.

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#расписание
#график
#богородский городской округ
#щёлково
#ногинск
#минтранс мо
#общественный транспорт
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Глава Истры Витушева назвала срок окончания сезонного ремонта дорог
21 июня 2024, 16:00

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В городском округе Истра завершён ремонт на 18 муниципальных и региональных участка дорог. В работе – ещё 21 участок, сообщила глава муниципалитета Татьян Витушева.
«Закончили ремонт в Истре, Дедовске, Никулине, Ивановском, Рубцове, Павловском, Трусове и Синеве. Качество укладки асфальт проверила экспертная организация, взяты пробы асфальта. Осталось нанести разметку. Эту работу подрядчики планируют провести до конца июля», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Она напомнила, что в этом году городской округ Истра вошёл в топ-5 муниципальных образований Московской области по объёму ремонта автомобильных дорог.
«Важно отметить, что с 2022 года Истра стала ещё и одним из первых муниципалитетов, где при ремонте дорог стали применять новый тип асфальтобетонной смеси, который производится по новым стандартам качества, с учётом климата и транспортной нагрузки. Поэтому дороги, как заверяют производители, будут ещё крепче», – добавила глава.
Все ремонтные работы планируется завершить до конца III квартала этого года, заключила Витушева.

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#истра
#ремонт дорог
#татьяна витушева
#подмосковье
#московская область
#глава
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В Луховицах отремонтируют школу-интернат
21 июня 2024, 15:58

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт здания школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья проведут в посёлке Белоомут городского округа Луховицы, подряд на выполнение работ выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию, а затем отремонтировать двухэтажное здание школы-интерната и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.
Интернат расположен по адресу: рабочий посёлок Белоомут, Центральная улица, дом №57, общая площадь здания составляет более 887 квадратных метров.

Начальная цена лота: 111 миллионов 250 тысяч 920 рублей. Заявки принимаются до 11 июля. Ремонт нужно завершить в 2025 году.

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#луховицы
#капитальный ремонт
#школа
#комитет по конкуретной политике мо
#капремонт
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Жена Зеленского заявила о психологическом истощении
Елена Зеленская заявила, что близка к психологическому истощению
21 июня 2024, 15:56

Жена президента Украины Елена Зеленская в интервью The Daily Telegraph сообщила о своем психологическом истощении.
Она рассказала, что у нее случаются моменты, когда приходит ощущение, близкое к психологическому истощению. В такие периоды Зеленская отдыхает.

По ее словам, никто не желает быть «женой президента страны, находящейся в состоянии войны», что ныне служит ее работой. Жена украинского лидера подчеркнула, что старается не читать новостей перед сном, а в качестве успокоительного использует уборку.

Ранее жена президента Украины Елена Зеленская вызвала негатив со стороны граждан после публикации в соцсети Х о том, что демократии всего мира вдохновляются Украиной.

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