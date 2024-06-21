В Егорьевске отремонтируют историческое здание Георгиевской гимназии

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Здание Георгиевской гимназии, построенное в Егорьевске в 1895 году, ждёт капитальный ремонт, подряд на выполнение комплекса работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета о конкурентной политике Московской области.
«В перечень работ, которые предстоит выполнить подрядчику, входит выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, проведение капитального ремонта здания общей площадью свыше 2,5 тыс. квадратных метров и поставка всего необходимого оборудования для функционирования учебного заведения», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 226 миллионов 450 тысяч 765 рублей. Заявки принимаются до 5 июля. Капитальный ремонт гимназии должен быть завершён в 2025 году.
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