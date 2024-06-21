В Луховицах отремонтируют школу-интернат

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт здания школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья проведут в посёлке Белоомут городского округа Луховицы, подряд на выполнение работ выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию, а затем отремонтировать двухэтажное здание школы-интерната и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.Интернат расположен по адресу: рабочий посёлок Белоомут, Центральная улица, дом №57, общая площадь здания составляет более 887 квадратных метров.
Начальная цена лота: 111 миллионов 250 тысяч 920 рублей. Заявки принимаются до 11 июля. Ремонт нужно завершить в 2025 году.
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