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В Луховицах отремонтируют школу-интернат

21 июня 2024, 15:58
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Капитальный ремонт здания школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья проведут в посёлке Белоомут городского округа Луховицы, подряд на выполнение работ выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания и подготовить проектную документацию, а затем отремонтировать двухэтажное здание школы-интерната и поставить туда всё необходимое оборудование», — говорится в сообщении.
Интернат расположен по адресу: рабочий посёлок Белоомут, Центральная улица, дом №57, общая площадь здания составляет более 887 квадратных метров.



Начальная цена лота: 111 миллионов 250 тысяч 920 рублей. Заявки принимаются до 11 июля. Ремонт нужно завершить в 2025 году.

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#луховицы
#капитальный ремонт
#школа
#комитет по конкуретной политике мо
#капремонт
Глава Истры Витушева назвала срок окончания сезонного ремонта дорог
21 июня 2024, 16:00

Фото: телеграм-канал Татьяны Витушевой

В городском округе Истра завершён ремонт на 18 муниципальных и региональных участка дорог. В работе – ещё 21 участок, сообщила глава муниципалитета Татьян Витушева.
«Закончили ремонт в Истре, Дедовске, Никулине, Ивановском, Рубцове, Павловском, Трусове и Синеве. Качество укладки асфальт проверила экспертная организация, взяты пробы асфальта. Осталось нанести разметку. Эту работу подрядчики планируют провести до конца июля», – написала Витушева в своём телеграм-канале.
Она напомнила, что в этом году городской округ Истра вошёл в топ-5 муниципальных образований Московской области по объёму ремонта автомобильных дорог.
«Важно отметить, что с 2022 года Истра стала ещё и одним из первых муниципалитетов, где при ремонте дорог стали применять новый тип асфальтобетонной смеси, который производится по новым стандартам качества, с учётом климата и транспортной нагрузки. Поэтому дороги, как заверяют производители, будут ещё крепче», – добавила глава.
Все ремонтные работы планируется завершить до конца III квартала этого года, заключила Витушева.

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#ремонт дорог
#татьяна витушева
#подмосковье
#московская область
#глава
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Жена Зеленского заявила о психологическом истощении
Елена Зеленская заявила, что близка к психологическому истощению
21 июня 2024, 15:56

Жена президента Украины Елена Зеленская в интервью The Daily Telegraph сообщила о своем психологическом истощении.
Она рассказала, что у нее случаются моменты, когда приходит ощущение, близкое к психологическому истощению. В такие периоды Зеленская отдыхает.

По ее словам, никто не желает быть «женой президента страны, находящейся в состоянии войны», что ныне служит ее работой. Жена украинского лидера подчеркнула, что старается не читать новостей перед сном, а в качестве успокоительного использует уборку.

Ранее жена президента Украины Елена Зеленская вызвала негатив со стороны граждан после публикации в соцсети Х о том, что демократии всего мира вдохновляются Украиной.

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#украина
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#супруги
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«Подмерзнет пестик»: садовод рассказал о губительных последствиях урагана
Садовод Туманов: некоторые сорта ягод погибли из-за заморозков
21 июня 2024, 15:47

Фото: iStock/Alena Solomina

Дождливая погода и ураган, которые некстати обрушились на Москву и Московскую область, заставили садоводов и землевладельцев понервничать за свой урожай.
Однако председатель Московского регионального Союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» сообщил, что заморозки, ливни, ветра — вполне ожидаемые явления, которые не вызывают панику у настоящих профессионалов.
«Мы живем в зоне рискованного земледелия, у нас каждый год бывают заморозки, засуха, ливни. Это абсолютно не сюрприз, к этому люди готовы. У хорошего хозяина на урожай это не повлияет, а у плохого хозяина будет повод списать свое неумение. Ничего экстраординарного не происходит. Не слушайте метеорологов, которые кричат «караул» и говорят, что такого никогда не было. Все аграрники смеются над ними», — поделился эксперт.

По словам специалиста, подобные ливни и ветра бывают каждый год и не являются чем-то новым и удивительным.

«Такие дожди бывают каждый год. Если у вас сделана легкая мелиорация в виде водоотводных канав, то это вообще не страшно. Вода стекает и уходит. А ветер ломает прежде всего те деревья, у которых острые развилки, которые неправильно сформированы, либо это старые, засохшие деревья. Здоровым деревьям нынешние ветра и ураганы не страшны», — сказал эксперт.

Он добавил, что главное для садовода, аграрника и фермера — знания и опыт, которые помогут преодолевать любые явления природы.

«Москва — худший город с точки зрения озеленения, здесь работают не профессионалы, даже не дилетанты, а дворники выполняют работу высококлассных специалистов. В результате масса усыханий деревьев, полный ужас, при этом громадные траты», — сообщил садовод.

Говоря о весенних заморозках, председатель Союза садоводов сказал, что подмерзание некоторых сортов — обычная практика.

«Если заморозки проходят во время цветения, то там подмерзнет пестик, и урожая с таких деревьев уже не будет. Но есть другие культуры, цветущие в другие сроки, и они, например, никак не отреагировали на заморозки. Каких-то ягод будет больше, каких-то меньше. Черной смородины — море, малины будет море. Садовой земляники сорта некоторые попали под весенние заморозки, но остальные сорта есть», — рассказал специалист.

По словам Андрея Туманова, когда сажают разные сорта, учитывают влияние климата и местности.

«Если вы не анархией занимаетесь, не сажаете, что попало, а опираетесь на науку и знания, покупаете в питомнике сорта районированные, то у вас 90% будет все нормально. Иметь потери — нормально. Да, неприятно, что-то померзло, но в следующий год отъедимся», — завершил беседу собеседник.

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В 13 округах Подмосковья провели проверку теплосетей
21 июня 2024, 15:43

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Гидроиспытания провели на 30 участках тепловых сетей в 13 городских округах Московской области, почти все трубопроводы оказались полностью исправными, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального комплекса региона.
«Испытания теплосетей проводились в округах Люберцы, Дзержинский, Королёв, Лосино-Петровский, Щёлково, Ленинский, Мытищи, Котельники, Клин, Балашиха, Долгопрудный, Орехово-Зуевский и Богородский. Проверку прошли 28 участков сетей», — говорится в сообщении.
Утечки в ходе гидроиспытаний выявили на участках труб в Клину и Дзержинском. После ремонтных работ там проведут повторную проверку.

В министерстве добавили, что испытания тепловых сетей проводятся по всему региону, чтобы система теплоснабжения была в полном порядке к началу отопительного сезона.

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#теплоснабжение
#теплотрасса
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#московская область
#подмосковье
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Расписание электричек Ярославского направления изменится с 25 июня
21 июня 2024, 15:29

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ярославского направления изменится со вторника, 25 июня, из-за капитального ремонта третьего главного пути на участке между станицами Пушкино и Мытищи, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы планируется проводить преимущество по ночам в выходные дни и днём по будням, чтобы сохранять обычное расписание в утренние и вечерние часы пик», — говорится в сообщении.
Во время работ движение поездов будет организовано по соседним путям, расписание значительно изменится: у некоторых составов перенесут время отправления и прибытия, сократится количество остановок на маршруте, а ряд поездов временно отменят.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к ремонтным работами и проверять актуальное расписание электричек.

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#минтранс мо
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Новый детсад в солнечногорском микрорайоне Рецкино-2 достроят к 1 сентября
21 июня 2024, 15:06

Фото: Евгения Герасимова

Детский сад, рассчитанный на 320 воспитанников, возводят в микрорайоне Рецкино-2 городского округа Солнечногорск по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Завершить строительство планируют до начала учебного года. О ходе работ рассказал начальник строительного управления ООО «Крост-Д» Алексей Горячев, передаёт корреспондент Евгения Герасимова.
«Сейчас ведутся отделочные работы внутри здания, устройство внутренних инженерных сетей и кровли, а также благоустройство территории: в частности — подготовка оснований для детских игровых площадок», — сообщил Горячев.
В настоящее время строительная готовность трёхэтажного детского сада составляет 58 процентов. В работах задействовано более ста человек, используется пять единиц техники.

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#солнечногорск
#строительство
#детский сад
#детсад
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Арестович* прокомментировал слухи о романе с Собчак
Арестович* опроверг заявления Дмитрия Гордона* о его романе с Собчак
21 июня 2024, 15:06

Фото: iStock/JosuOzkaritz

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* опроверг заявления украинского журналиста Дмитрия Гордона* о том, что у него роман с российской телеведущей Ксенией Собчак. Об этом он сообщил на YouTube-канале Собчак.
Арестович* отметил, что скорее считает своей парой заголовки материалов Гордона*. По мнению бывшего советника офиса украинского президента, в последние 6 месяцев у журналиста не было ни одного заголовка без его фамилии.

Арестович* добавил, что таким образом Гордон* пытается увеличить число просмотров своих роликов. Сама же Собчак во время интервью дала понять, что только познакомилась с Арестовичем*.

Ранее Арестович* признал успешную стратегию президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине.

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#рф
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Кинологи рассказали, что делать, если собаку укусило насекомое
21 июня 2024, 14:59

Фото: IStock/alexei_tm

Насекомые могут доставить большие неприятности собаке: от легкого зуда до серьезных аллергических реакций. Если от блох и клещей помогает профилактика, то защититься от ос, пчел, шершней и слепней будет сложнее.
О том, как помочь питомцу, если его укусило насекомое, рассказал в беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
«В теплое время года собаководам важно защищать питомцев не только от блох и клещей. Находясь на природе, вы можете встретиться с осами, шмелями и другими насекомыми. Опасность состоит в том, что их укусы могут вызвать сильную аллергическую реакцию, в серьезных случаях собака может погибнуть», – рассказал эксперт.

Какие насекомые опасны для собаки


Кинологи рассказали, что для собак опасны шмели, осы, пчелы, шершни и иксодовые клещи. Шмели активны с мая, а осы и пчелы – сразу с наступлением летних месяцев. Укус таких насекомых может привести к серьезной аллергической реакции у питомца. Чаще всего они кусают за нос, верхнюю губу, область около глаз, на этом месте сразу возникает сильный отек. Если у собаки есть аллергия, это может привести к гибели животного, если вовремя не оказать помощь.

По словам специалистов, незамедлительно действовать нужно тогда, когда укус приходится в слизистую оболочку ротовой полости, так как это может привести к отеку гортани. Также питомцев могут укусить мошки и слепни, чаще всего их можно встретить вблизи водоемов и на болотистой местности, а также в речных долинах.

Укус таких насекомых доставляет больший дискомфорт собакам без шерсти и короткошерстным животным. Эти насекомые могут быть переносчиками заболеваний паразитарного характера.


Кинологи рассказали о рисках для собаки при сбитом режиме дня
Кинологи рассказали о рисках для собаки при сбитом режиме дня

Что делать, если собаку укусило насекомое


Кинологи рассказали, что после укуса насекомого собака начинает чесать предполагаемое место укуса и может начать скулить. В месте, куда пришелся укус, может возникнуть припухлость. Важно осмотреть его и извлечь жало, если питомца укусила оса или шмель. Специалисты рекомендуют сразу промыть рану проточной водой и нанести мазь, которая поможет снять зуд. Чтобы снять отек к месту укуса нужно приложить лед или холодное полотенце.

Также необходимо предложить собаке чистую воду и внимательно следите за самочувствием любимца. Незамедлительно обратиться к ветеринару нужно в том случае, если у собаки замечены:

  • Отдышка
  • Обильное слюнотечение
  • Судороги и дезориентация в пространстве
  • Рвота, понос
  • Собака чрезмерно возбуждена
Эти симптомы могут говорить о возникновении сильной аллергической реакции, промедление может стоить жизни вашей собаке.

Чтобы защитить собаку от насекомых, кинологи рекомендуют использовать специальные репелленты (те, что использует человек, могут быть опасны для животных из-за своего состава). Перед прогулкой на природе собаку нужно обработать спреем. Во время выгула необходимо ней на улице, чтобы вовремя помочь в случае укуса.

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#опасность
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Более чем в 400 подмосковных квартирах устранили плесень
21 июня 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минчистоты

В Московской области с начала года коммунальщики провели работы по устранению плесени более чем в 400 квартирах. Они проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Нередко жители сталкиваются с неприятной проблемой – появлением плесени в квартирах. Важно отметить, что большинство случаев происходит из-за неправильной эксплуатации вентиляционного оборудования жителями многоквартирных домов, а также из-за неисправности вентиляционных каналов», – говорится в сообщении.
В министерстве призвали быть внимательнее к состоянию жилья. Заметив признаки плесени, нужно обратиться в свою управляющую компанию или оставить заявку в Единую диспетчерскую службу Московской области на портале.

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