В Егорьевске отремонтируют котельную на улице Жукова Гора

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт котельной мощностью 5,8 МВт/час, расположенной на улице Жукова Гора в Егорьевске, планируют провести в 2025 году, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и провести капитальный ремонт, в ходе которого заменить котлы с паровых на водогрейные с автоматикой регулирования и безопасности, обновить насосное оборудование, электрооборудование и прочее», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 51 миллион 414 тысяч 800 рублей, заявки принимаются до 18 декабря.
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