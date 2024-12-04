Жителям посёлка Загорянский ограничили подачу воды за многомесячные долги

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В посёлке Загорянский городского округа Щёлково ограничили водоснабжение домовладельцам, не оплачивавшим эту услугу несколько месяцев. Ограничения затронули частные дома на улицах Московской и Гоголя, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Некоторые дачники, вернувшись весной на свои участки, могут столкнуться с отсутствием воды для полива и бытовых нужд. Ресурсоснабжающая организация пошла на крайние меры, ограничив подачу воды должникам до тонкой струйки, так как многочисленные предупреждения о неуплате оставались без ответа. Ограничения вводились с участием бригады водопроводной службы и контролёров», – говорится в сообщении.Восстановить водоснабжение теперь можно только после полного погашения задолженности, включающей пени и расходы на отключение и подключение ресурса.
В министерстве также рассказали, как вводятся ограничения и санкции. При несвоевременной оплате водопользователю начисляются пени. Далее ему приостанавливают или ограничивают услуги и передают материалы в суд. В работе с должниками применяют и более жёсткие меры воздействия – арест банковских счетов и изъятие имущества, в том числе автомобилей.
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Лора Луганская