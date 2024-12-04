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Жителям посёлка Загорянский ограничили подачу воды за многомесячные долги

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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В посёлке Загорянский городского округа Щёлково ограничили водоснабжение домовладельцам, не оплачивавшим эту услугу несколько месяцев. Ограничения затронули частные дома на улицах Московской и Гоголя, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Некоторые дачники, вернувшись весной на свои участки, могут столкнуться с отсутствием воды для полива и бытовых нужд. Ресурсоснабжающая организация пошла на крайние меры, ограничив подачу воды должникам до тонкой струйки, так как многочисленные предупреждения о неуплате оставались без ответа. Ограничения вводились с участием бригады водопроводной службы и контролёров», – говорится в сообщении.
Восстановить водоснабжение теперь можно только после полного погашения задолженности, включающей пени и расходы на отключение и подключение ресурса.



В министерстве также рассказали, как вводятся ограничения и санкции. При несвоевременной оплате водопользователю начисляются пени. Далее ему приостанавливают или ограничивают услуги и передают материалы в суд. В работе с должниками применяют и более жёсткие меры воздействия – арест банковских счетов и изъятие имущества, в том числе автомобилей.

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В Подмосковье обработали от наледи 2 тыс. км опасных участков дорог
04 декабря 2024, 11:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Противогололёдную обработку провели на двух тысячах километров опасных участков дорог в Московской области за минувшую ночь, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ночью в столичном регионе пошёл небольшой снег, в связи с этим противогололёдными материалами были превентивно обработаны 2 тысячи км опасных участков дорог. В работах задействовали свыше 270 комбинированных дорожных машин», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что дорожные службы проводят круглосуточный мониторинг ситуации и принимают меры по мере необходимости. Обработка от снега и льда проводится в первую очередь на трассах с интенсивным движением и на опасных участках — эстакадах, мостах и съездах.

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«Горит изба»: Нарколог объяснил миф о неизлечимости женского алкоголизма
Нарколог Казанцев: женщинам стыдно признаться в алкоголизме, поэтому они тянут
04 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Бытует мнение, что женский алкоголизм, в отличие от мужского, невозможно вылечить. Но действительно ли есть различия и правда ли, что женщина, которая однажды «оступилась», уже никогда не сможет исправить свою ошибку?
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» сообщил, что фраза «женский алкоголизм не лечится» сомнительная, однако проблема в том, что женщины, как правило долго скрывают свое пристрастие и обращаются в самый последний момент, что провоцирует множество дополнительных проблем.

«Они обращаются к специалистам с выраженной анозогнозией восприятия своей болезни, с кучей каких-либо психологических и психиатрических проблем, которые стараются оккупировать алкоголем или спиртосодержащими веществами в виде корвалола, валокордина и так далее. Эти препараты отключают голову, человека затормаживает», — сказал он.

По его словам, женщины обращаются к врачам на поздних стадиях болезни, потому что им стыдно признаться в своей пагубной привычке.

«Женщина же у нас — хранительница очага, эталон красоты, мать и так далее. Совсем другие критерии. Даже есть русская народная пословица: если баба пьет, изба горит с четырех сторон, если мужик пьет, изба горит с одной стороны. То есть более требовательное отношение к женщине. Масса всяких мнений, что, например, пьяная женщина себе не хозяйка и так далее», — объяснил специалист.

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Стали известны самые популярные горнолыжные курорты
Шерегеш и Архыз стали самыми популярными горнолыжными курортами среди москвичей
04 декабря 2024, 11:40

Фото: iStock/Ridofranz

Красная Поляна, Архыз, Домбай и Шерегеш стали самыми популярными горнолыжными курортами среди москвичей в период за декабрь 2024 — январь 2025. Об этом сообщили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Нынешний сезон, как отмечается, на 5% превышает число бронирований прошлого года.
«Спрос на отечественные горнолыжные склоны растет не первый год. Уровень новых комплексов и активная модернизация существующих позволяют им конкурировать с зарубежным направлениями, добраться до которых по-прежнему сложнее», — поделилась управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова в беседе с «Москвой 24».
Тем временем синоптики заверяют, что настоящей зимы вряд ли стоит ждать раньше новогодних каникул. Погоду в течение всего холодного времени года обещают неоднородной, где оттепели будут преобладать над сильными морозами.
«Любителей настоящей русской зимы погода скорее разочарует, особенно — начало сезона. Погода будет сырой и однообразной. Снега выпадет довольно мало», — рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в комментарии для «Вечерней Москвы».
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Кашира присоединится к общеобластной тренировке по эвакуации
04 декабря 2024, 11:25

Фото: iStock / juraj kral

В городском округе Кашира 18 декабря пройдёт общеобластная тренировка по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей. К ней присоединятся торгово-развлекательные центры и общеобразовательные учреждения, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Задача тренировки – обучить персонал действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, правилам взаимодействия с пожарными. Сотрудники должны быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при угрозе пожара и ЧС, знать приёмы, расположение средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации, быть готовыми к спасению людей и материальных ценностей», – говорится в сообщении.
Подмосковный главк МЧС России напомнил правила поведения на объектах с массовым пребыванием людей в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации.
«Запоминайте путь к выходу. Обращайте внимание на то, где находятся основные и запасные выходы. Это поможет не потерять ориентировку в экстренном случае. Постарайтесь не паниковать. Оцените обстановку. Если рядом есть телефон или кнопка пожарной сигнализации, быстро сообщите в пожарную охрану по телефонам: с рабочего – «01», с мобильного – «101», «112», – посоветовали в ведомстве.
Там добавили, что в темноте или в случае заполнения помещений дымом следует двигаться к выходу, держась за стены и поручни. Дышать лучше через влажный носовой платок или рукав одежды.
«Если задымление сильное, пробирайтесь к выходу пригнувшись, так как у пола меньше дыма. Во время пожара запрещается пользоваться лифтом, так как он может остановится из-за повреждения электропроводки. Оказавшись в давке, необходимо согнуть руки в локтях и прижать их к бокам. Также надо наклонить корпус назад, уперев ноги спереди, и попытаться сдержать напор толпы спиной. Освободив пространство впереди, двигайтесь по мере возможности», – говорится также в сообщении.
Выбравшись из здания, нужно помочь пострадавшим из-за паники, перенести их на свежий воздух и вызвать скорую помощь.

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#кашира
#безопасность
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#школы
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#подмосковье
#московская область
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На дорогах Подмосковья за неделю ликвидировали более 3 тысяч ям
04 декабря 2024, 11:22

Фото: iStock / juraj kral

Около 3,4 тыс. дефектов асфальтового покрытия устранили на региональных и муниципальных дорогах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На региональных дорогах силами Мосавтодора было ликвидировано свыше 1,9 тыс. ям. Самый большой объём работ провели в Егорьевске, Орехово-Зуеве, Ликино-Дулёве, Шатуре и Воскресенске», — говорится в сообщении.
На муниципальных дорогах в указанный период устранили 1,4 тыс. ям. Больше всего дефектов было ликвидировано в четырёх городских округах: Солнечногорске, Раменском, Пушкинском и Наро-Фоминском.

В министерстве отметили, что ямочный ремонт в Подмосковье ведётся ежедневно круглый год.

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#минтранс мо
#ямочный ремонт
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#дороги
#московская область
#подмосковье
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Спасатель провёл урок безопасности для каширских школьников
04 декабря 2024, 10:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Урок безопасности провел в школе №4 городского округа Кашира начальник местной водно-спасательной станции Дмитрий Елизаветенков, он напомнил ребятам, чем грозят прогулки по тонкому льду и показал средства спасения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Зимой чаще всего спасаем рыбаков, которые, несмотря на запреты, выходят на лёд. В наши обязанности входит также проведение профилактических бесед — рассказываем им о средствах спасения, напоминаем об опасности. Правда, к сожалению, не все прислушиваются к нашим предупреждениям», — отметил Дмитрий Елизаветенков.
Он также напомнил ребятам о телефоне единой службы спасения — 112.

Ранее сообщалось, что два школьных театра из Каширы получили награды конкурса «ЭКОтеатр Подмосковья».

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#кашира
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#безопасность
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В Подмосковье ввели новую систему ликвидации навалов мусора возле баков
04 декабря 2024, 10:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Упрощённую систему ликвидации мусорных навалов на контейнерных площадках, возникающих из-за переполненности баков, ввели в Московской области, сообщает региональная пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Новая система предполагает беззаявочный вывоз избыточных отходов. Алгоритм действий такой: водитель мусоровоза приезжает на контейнерную площадку, фиксирует там мусорный навал, сообщает об этом диспетчеру, который регистрирует заявку и высылает на место ещё один мусоровоз. В случае, если мусор крупногабаритный, за ним приезжает ломовоз», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время в Подмосковье подписано уже 70 соглашений между муниципалитетами и региональными операторами о беззаявочном вывозе избытков мусора. Работа в этом направлении продолжается.

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Генпрокуратура приготовила осиновый кол для американского «Храма Сатаны»
Американский «Храм Сатаны» признали нежелательным в России
04 декабря 2024, 10:15

Фото: istockphoto/UniqueMotionGraphics

Генеральная прокуратура РФ признала деятельность американской организации «Храм Сатаны» (The Satanic Temple) нежелательной на территории страны. Она была зарегистрирована в России в 2012 году.
Идеологи и последователи храма Нечистого утверждали, что главной их целью является борьба за справедливость и воспитание в адептах человеколюбия. На самом деле участники организации продвигали оккультизм, использовали сатанистскую символику для дискредитации христианских духовных ценностей.

По данным Генпрокуратуры, последователи «Храма Сатаны», прикрываясь лозунгами и идеями «религиозной свободы», оправдывают насилие над людьми и проводят сатанистские обряды. Кроме того, они активно высказываются против специальной военной операции и собирают деньги, которые направляют на поддержку ВСУ.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 4 декабря составила пять баллов
04 декабря 2024, 10:04

Фото: istockphoto/UniqueMotionGraphics

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности подмосковных дорог по состоянию на утро среды, 4 декабря, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к Москве на одной федеральной трассе и 16 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сложности с проездом в сторону столицы фиксируются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали 916 тысяч машин, что на два с половиной процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#пробки
#московская область
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