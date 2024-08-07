В Егорьевске проведут реконструкцию котельной

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Котельную, расположенную на улице 50 лет ВЛКСМ в городе Егорьевск, планируется реконструировать, подряд на выполнение работ выставили на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить реконструкцию котельной по адресу: Егорьевск, улица 50 лет ВЛКСМ, дом №1Г. Завершение работ намечено на 2026 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 153 миллиона 347 тысяч 250 рублей, заявки принимаются до 26 августа.
Работы будут оплачиваться из бюджетов Московской области и городского округа Егорьевск.
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