В Лыткарине на месте снесённых аварийных домов разбили сквер

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Три аварийных многоквартирных дома снесли в городе Лыткарино, на их месте обустроили сквер с детской площадкой, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Весной в лыткаринском микрорайоне №6 снесли аварийные дома №№4 и 5. А затем ликвидировали и находившийся рядом дом №9. Это был двухэтажный кирпичный жилой дом на восемь квартир. Здание было построено в 1949 году, его общая площадь составляла 525 квадратных метров. Дом обветшал, жильцов расселили, здание включили в реестр на ликвидацию и летом текущего года снесли», — говорится в сообщении.На территории, освободившейся после сноса трёх авариный домов, были проведены работы по благоустройству общественного пространства: здесь на площади около 10 тысяч квадратных метров разбили сквер: высадили деревья и кустарники, установили детскую площадку и столы для пинг-понга, а также организовали зону отдыха с теневыми навесами.
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