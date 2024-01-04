В Егорьевске завершили капремонт поликлиники 1980-х годов постройки

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Егорьевске завершён капитальный ремонт поликлиники №3 Егорьевской центральной районной больницы на Жуковой горе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В пресс-службе добавили, что все этапы капремонта сопровождали эксперты подведомственного министерству Управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Для проведения строительного контроля они совершили более 160 выездов на объект.
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Лора Луганская