Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Свыше 230 единиц реабилитационного медоборудования получили подмосковные больницы в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За год в медучреждениях региона были обновлены реабилитационные аппараты для восстановления после тяжелых травм и заболеваний.
Стоит отметить, что в больницах появились роботизированный реабилитационный комплекс, тренажеры для разработки кистей рук и реабилитации нижних конечностей, а также системы для диагностики двигательной патологии и восстановительного лечения с биологической обратной связью.
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«Реабилитация – это заключительный этап лечения после многих заболеваний, в частности перенесённых инсультов. И важно, чтобы наши медицинские организации были обеспечены необходимой медтехникой. С начала года мы поставили в подмосковные больницы и поликлиники 234 единицы реабилитационной техники, а всего за 3 года — 505 аппаратов на общую сумму 635 млн рублей», — подчеркнула первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева