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230 единиц реабилитационного медоборудования получили подмосковные больницы

28 декабря 2023, 14:06
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Свыше 230 единиц реабилитационного медоборудования получили подмосковные больницы в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За год в медучреждениях региона были обновлены реабилитационные аппараты для восстановления после тяжелых травм и заболеваний.

«Реабилитация – это заключительный этап лечения после многих заболеваний, в частности перенесённых инсультов. И важно, чтобы наши медицинские организации были обеспечены необходимой медтехникой. С начала года мы поставили в подмосковные больницы и поликлиники 234 единицы реабилитационной техники, а всего за 3 года — 505 аппаратов на общую сумму 635 млн рублей», — подчеркнула первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.


Стоит отметить, что в больницах появились роботизированный реабилитационный комплекс, тренажеры для разработки кистей рук и реабилитации нижних конечностей, а также системы для диагностики двигательной патологии и восстановительного лечения с биологической обратной связью.

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Гинеколог назвала протекающие бессимптомно опасные женские заболевания
Гинеколог Фисюк: рак матки и груди может протекать бессимптомно до 3-4 стадии
28 декабря 2023, 14:47

Фото: istock / DragonImages

Онкология матки и груди может протекать бессимптомно вплоть до 3-4 стадии.
Об опасности отсутствия регулярных осмотров предупредила врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк в беседе с «Газетой.Ru».

Она напомнила, что посещать гинеколога нужно не меньше одного раза в год. Но, по словам Фисюк, женщины обращаются к медикам только в случае появления неприятных симптомов.

«Бессимптомно могут протекать гепатиты, ВИЧ, сифилис и туберкулез», — предупредила врач.
Также агрессивно протекает рак шейки матки, продолжила врач. Основной причиной его развития становится вирус папилломы человека (ВПЧ), присутствие которого в организме также не имеет никаких признаков. В основном ВПЧ обнаруживают во время обследований у гинеколога. Именно поэтому их нужно проходить регулярно — не реже раза в год.

«Бессимптомное течение имеют рак матки, яичников и молочных желез. И порой даже до третьей-четвертой стадии», — заявила Фисюк.
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#заболевания
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Диетолог Гинзбург призвал есть капусту после 50 лет для защиты от рака
28 декабря 2023, 13:58

Фото: istockphoto.com/ALEKSEI BEZRUKOV

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что употребление капусты, в частности после 50 лет, может способствовать предотвращению развития раковых заболеваний.
«Кроме того, что капуста снижает риск возникновения многих видов рака, она содержит множество полезных веществ, витаминов и антиоксидантов. Продукт хорошо усваивается организмом, в нём много клетчатки. Любая капуста — от белокочанной до цветной — благоприятно воздействует на микробиом кишечника, формирует пищевой комок», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

По его словам, продукт также может понижать уровень сахара, холестерина, выводить соли тяжёлых металлов.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева опровергла миф о том, что алкоголь способен предотвратить стресс. Она отметила, что спиртное является депрессантом, помогая выработке дофамина и серотонина.

«Человек в итоге перестает наслаждаться жизнью без стимуляции», — приводит utro.ru сообщение Лебедевой.

Врач рекомендовала для преодоления стресса активные физические занятия.

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#стресс
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Женщина подала в суд на стоматолога, пытавшегося вылечить 28 зубов за 5 часов
28 декабря 2023, 13:16

Фото: istockphoto/gpointstudio

Женщина не смогла вынести пяти часов в кресле у стоматолога и обратилась в суд.
The Independent сообщает, что американка Кэтлин Уилсон подала в суд на стоматолога Кевина Моллдрема, который пытался вылечить ей все зубы за один приём.

Когда Уилсон попала на прием к Моллдрему, её зубы были в плачевном состоянии. Дантист решил за один визит поставить пациентке 8 коронок, очистить четыре зубных канала и поставил 20 пломб.

Приём длился пять часов и потребовал двойной дозы анестезии.

Пациентка не была поспешность врача и чрезмерная анестезия. К тому же после того, как она провела в кресле пять часов подряд, ей потребовалась помощь уже другого стоматолога для того, чтобы исправить работу Моллдрема.

«Попытка запломбировать каждую дырку в каждом зубе во рту за одно посещение — это не только полная противоположность разумному подходу к делу, это просто негуманно», —говорит стоматолог, которого привлекли к делу Моллдрема и Уилсон в качестве эксперта.
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#стоматология
#новости
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В Подмосковье открыли шесть объектов здравоохранения после капремонта
28 декабря 2023, 13:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

После капитального ремонта были открыты еще шесть медицинских учреждений на территории Московской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Объекты здравоохранения открыли в городских округах Щёлково, Волоколамск и Видное.

«Мы продолжаем запускать объекты здрава после капремонта – в минувшую пятницу ввели сразу 5, сейчас – 6, и планируем, что до конца года свои двери откроет ещё ряд важных для жителей медучреждений. Всего за этот и следующий год приведём в порядок свыше 280 лечебных заведений.<…>Мы продолжаем большую работу по обновлению и перезагрузке наших поликлиник, стационаров, ФАПов, амбулаторий. При этом за счёт умных решений, современных материалов объекты сдаются быстрее на полгода», — поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что в 2024 году также продолжиться работа по модернизации объектов здравоохранения. Также в среднем капремонт будет занимать 1-1,5 года.

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Нарколог Холдин рассказал правила подготовки организма к праздничным застольям
28 декабря 2023, 12:01

Фото: istockphoto / Foxys_forest_manufacture

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал как избежать головные боли после праздничных застолий. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Перед Новым годом у большинства людей проходят корпоративы и встречи с друзьями.

«Многие так ждут новогодних праздников, что разрешают себе расслабиться и на первом же застолье перебирают с алкоголем. Чтобы этого не произошло, помните простые правила. Во-первых, стоит отказаться от алкоголя вообще, так точно будет полезнее для организма, да и голова болеть не будет.<…> Но если вы все же решили встретить праздник со спиртным, то стоит отдать предпочтение слабоалкогольным напиткам, сухому вину или шампанскому брют. Не выпивайте бокал на голодный желудок, чтобы быстро не опьянеть», — отметил Виталий Холдин.

Также он добавил, что лучше всего в новогодние праздники отдать предпочтение общению с близкими и друзьями. «Помните, не алкоголь поднимает настроение, а близкие люди» заключил врач.

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За год в Московской области выполнили свыше 5,5 тысяч процедур ЭКО
28 декабря 2023, 09:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более пяти с половиной тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) реализуется в Подмосковье благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

«При наличии медицинских показаний жительницам Московской области доступна процедура ЭКО. Важно, что она проводится бесплатно и в рамках ОМС. Всего с начала года было осуществлено более 5,5 тыс. процедур», - поделилась первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить,что для получения данной процедуры женщине необходимо оформить квоту. Кроме этого, вся подробная информация о документах и правилах постановления на квоту можно найти на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

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Диетолог посоветовала идеальный вариант завтрака при похмелье
Диетолог Кара Шоу посоветовала при похмелье съесть на завтрак три яйца
28 декабря 2023, 09:31

Фото: istock / Space_Cat

Диетолог Кара Шоу заявила, что после алкогольной вечеринки еда должна выполнить две функции: повысить уровень сахара в крови и помочь печени восстановиться. Про завтрак, который идеально подходит при похмелье она рассказала изданию Metro.

Она заявила, что отличным завтраком для восстановления организма будет блюдо из трех яиц, половинки авокадо, горсти грибов, кусочка сыра фета, обжаренных томатов и капельки оливкового масла. Диетолог пояснила, что в таком наборе продуктов содержится много белков, жиров и витаминов групп Е и В, которые поддерживают работу печени, активно работающей во время похмелья.

Шоу также отметила, что большое количество белка в таком завтраке поможет быстро поднять уровень глюкозы в крови. Как считает эксперт, из-за употребления алкоголя, в осбенности пивных напитком и коктейлей, показатель сахара в крови может упасть.

Чтобы привести его в норму, она посоветовала употребить завтрак в течение 90 минут после пробуждения.

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Доктор Долгов предупредил, что психические расстройства бывают «заразны»
28 декабря 2023, 05:24

Фото: iStock/vladans

Клинический психолог Денис Долгов рассказал о необходимости гигиены социального окружения. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
По словам специалиста, каждый человек так или иначе подстраивается под свое окружение, это получается непроизвольно. Поэтом унылые, токсичные, и депрессивные люди, составляющие чей-то близкий круг, тянут остальных за саобой.

«Кроме того, не забывайте, что психические расстройства «заразны». Это не значит, что они имеют инфекционную природу. Но длительное тесное общение с имеющими такие расстройства чревато последствиями для психики здорового человека», — предупредил психолог.

Он также рассказал о так называемом «индуцированном бреде», когда здоровый человек при длительном общении с больным с бредом преследования тоже поддаётся этому состоянию. Долгов добавил, что клинически такой бред почти невозможно отличить от шизофрении, однако при прекращении контактов с больным симптомы такого расстройства моментально пропадают.

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Терапевт Корягина раскрыла смертельную опасность главных блюд новогоднего стола
URA.RU: Врач пояснила, что шпроты и оливье могут довести до инфаркта и инсульта
28 декабря 2023, 04:30

Фото: iStock/tasha_lyubina

Майонезные салаты с большим количеством ингредиентов могут привести к набору лишнего веса и серьезным последствиям для здоровья, рассказала порталу URA.RU российский терапевт Наталья Корягина.
«Главные убийцы с новогоднего стола — это майонезные салаты с большим количеством ингредиентов. Традиционные и всеми любимые салаты «оливье» и «селёдка под шубой» содержат большое количество жиров и холестерина, что приводит не только к набору лишнего веса, но также к инсульту и инфаркту», — отметила врач.
Шпроты также несут опасность для организма, содержат в себе большое количество соли и иногда ртуть и тяжёлые металлы, медленно убивающие ЖКТ, почки, нервную и сердечно-сосудистую систему человека.

Ещё одно любимое многими праздничное блюдо — курица под сыром или майонезом — содержит огромное канцерогенов, что пагубно отражается как на печени, так и поджелудочной железе.

Наталья Корягина посоветовала россиянам включить в своё новогоднее меню свежие овощи и фрукты, а салаты заправлять оливковым маслом, а не промышленным майонезом.

Ранее Россельхозбанк провёл опрос среди тысячи россиян во всех регионах РФ в возрасте от 21 года. Выяснилось, что 39% респондентов считают оливье главой праздничного стола. 33% голосов было отдано за селедку под шубой. 14% респондентов предпочитают считать самым главным блюдом запечённое мясо или птицу. Бутербродов с рыбой или икрой выбирают 11% респондентов, остальные 3% затрудняются ответить.

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