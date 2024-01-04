Долгопрудненские врачи удалили опухоль кишечника 92-летней пациентке

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Долгопрудненской больницы провели сложную операцию 92-летней пациентке, удалив ей опухоль кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пожилую женщину доставила в стационар бригада скорой помощи. Пациентка жаловалась на боль в животе. После осмотра и обследования врачи не исключили острой патологии органов брюшной полости.
Пациентке выполнили диагностическую лапароскопию, в ходе которой обнаружили опухоль толстого кишечника с признаками микроперфорации. Затем врачи, не прерывая лапароскопического доступа, выполнили большую хирургическую операцию – удалили часть ободочной кишки вместе с опухолью. Операция длилась около 2,5 часов. Фрагменты опухоли отправили на гистологическое исследование.
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Пациентке выполнили диагностическую лапароскопию, в ходе которой обнаружили опухоль толстого кишечника с признаками микроперфорации. Затем врачи, не прерывая лапароскопического доступа, выполнили большую хирургическую операцию – удалили часть ободочной кишки вместе с опухолью. Операция длилась около 2,5 часов. Фрагменты опухоли отправили на гистологическое исследование.
«После операции пациентку поместили под усиленное наблюдение в отделение реанимации и интенсивной терапии, а затем перевели в хирургическое отделение. Больная быстро стабилизировалась и ко дню выписки уже могла передвигаться при посторонней поддержке. Стационар она покинула в удовлетворительном состоянии», – рассказал лечащий врач пациентки Алексей Падерин.Как отметили в Минздраве, малотравматичное оперативное лечение избавило больную не только от опухоли, грозившей перитонитом, но и от вывода колостомы, что снизило бы качество её жизни и привело бы к инвалидности.
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Лора Луганская