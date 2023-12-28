В Подмосковье открыли шесть объектов здравоохранения после капремонта

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
После капитального ремонта были открыты еще шесть медицинских учреждений на территории Московской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Объекты здравоохранения открыли в городских округах Щёлково, Волоколамск и Видное.
Стоит отметить, что в 2024 году также продолжиться работа по модернизации объектов здравоохранения. Также в среднем капремонт будет занимать 1-1,5 года.
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«Мы продолжаем запускать объекты здрава после капремонта – в минувшую пятницу ввели сразу 5, сейчас – 6, и планируем, что до конца года свои двери откроет ещё ряд важных для жителей медучреждений. Всего за этот и следующий год приведём в порядок свыше 280 лечебных заведений.<…>Мы продолжаем большую работу по обновлению и перезагрузке наших поликлиник, стационаров, ФАПов, амбулаторий. При этом за счёт умных решений, современных материалов объекты сдаются быстрее на полгода», — поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева