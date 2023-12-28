Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Подмосковье открыли шесть объектов здравоохранения после капремонта

В Подмосковье открыли шесть объектов здравоохранения после капремонта

28 декабря 2023, 13:13
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

После капитального ремонта были открыты еще шесть медицинских учреждений на территории Московской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Объекты здравоохранения открыли в городских округах Щёлково, Волоколамск и Видное.

«Мы продолжаем запускать объекты здрава после капремонта – в минувшую пятницу ввели сразу 5, сейчас – 6, и планируем, что до конца года свои двери откроет ещё ряд важных для жителей медучреждений. Всего за этот и следующий год приведём в порядок свыше 280 лечебных заведений.<…>Мы продолжаем большую работу по обновлению и перезагрузке наших поликлиник, стационаров, ФАПов, амбулаторий. При этом за счёт умных решений, современных материалов объекты сдаются быстрее на полгода», — поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.


Стоит отметить, что в 2024 году также продолжиться работа по модернизации объектов здравоохранения. Также в среднем капремонт будет занимать 1-1,5 года.

Читайте также:

Воробьёв ответил на вопросы детей и молодёжи на выставке-форуме «Россия»

Губернатор Воробьёв объявил о новых мерах поддержки учителей в 2024 году

В медучреждения Подмосковья поступило около 120 новых машин скорой помощи
#видное
#губернатор
#работа
#волоколамск
#капремонт
#медучреждения
#андрей воробьёв
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Женщина подала в суд на стоматолога, пытавшегося вылечить 28 зубов за 5 часов
28 декабря 2023, 13:16

Фото: istockphoto/gpointstudio

Женщина не смогла вынести пяти часов в кресле у стоматолога и обратилась в суд.
The Independent сообщает, что американка Кэтлин Уилсон подала в суд на стоматолога Кевина Моллдрема, который пытался вылечить ей все зубы за один приём.

Когда Уилсон попала на прием к Моллдрему, её зубы были в плачевном состоянии. Дантист решил за один визит поставить пациентке 8 коронок, очистить четыре зубных канала и поставил 20 пломб.

Приём длился пять часов и потребовал двойной дозы анестезии.

Пациентка не была поспешность врача и чрезмерная анестезия. К тому же после того, как она провела в кресле пять часов подряд, ей потребовалась помощь уже другого стоматолога для того, чтобы исправить работу Моллдрема.

«Попытка запломбировать каждую дырку в каждом зубе во рту за одно посещение — это не только полная противоположность разумному подходу к делу, это просто негуманно», —говорит стоматолог, которого привлекли к делу Моллдрема и Уилсон в качестве эксперта.
Читайте также:

Нарколог Холдин рассказал правила подготовки организма к праздничным застольям

За год в Московской области выполнили свыше 5,5 тысяч процедур ЭКО

Диетолог посоветовала идеальный вариант завтрака при похмелье
#стоматолог
#стоматология
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог Холдин рассказал правила подготовки организма к праздничным застольям
28 декабря 2023, 12:01

Фото: istockphoto / Foxys_forest_manufacture

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал как избежать головные боли после праздничных застолий. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Перед Новым годом у большинства людей проходят корпоративы и встречи с друзьями.

«Многие так ждут новогодних праздников, что разрешают себе расслабиться и на первом же застолье перебирают с алкоголем. Чтобы этого не произошло, помните простые правила. Во-первых, стоит отказаться от алкоголя вообще, так точно будет полезнее для организма, да и голова болеть не будет.<…> Но если вы все же решили встретить праздник со спиртным, то стоит отдать предпочтение слабоалкогольным напиткам, сухому вину или шампанскому брют. Не выпивайте бокал на голодный желудок, чтобы быстро не опьянеть», — отметил Виталий Холдин.

Также он добавил, что лучше всего в новогодние праздники отдать предпочтение общению с близкими и друзьями. «Помните, не алкоголь поднимает настроение, а близкие люди» заключил врач.

Читайте также:

Диетолог посоветовала идеальный вариант завтрака при похмелье

Врач Евдокименко назвал полезные активности на новогодних праздниках

Фельдшер назвал самые распространённые травмы россиян в Новый год
#алкоголь
#праздник
#врач
#праздники
#правила
#люди
#подмосковье
#новый год
Следите за нашими новостями
в удобном формате
За год в Московской области выполнили свыше 5,5 тысяч процедур ЭКО
28 декабря 2023, 09:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более пяти с половиной тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) реализуется в Подмосковье благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

«При наличии медицинских показаний жительницам Московской области доступна процедура ЭКО. Важно, что она проводится бесплатно и в рамках ОМС. Всего с начала года было осуществлено более 5,5 тыс. процедур», - поделилась первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить,что для получения данной процедуры женщине необходимо оформить квоту. Кроме этого, вся подробная информация о документах и правилах постановления на квоту можно найти на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».

Читайте также:

Минздрав РФ хочет снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом до 13 лет

В Московской области на 10% повысилась выявляемость рака молочной железы

Совфед одобрил поправки, уточняющие условия выплаты маткапитала
#подмосковье
#минздрав
#эко
#омс
#светлана стригункова
#беременные женщины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог посоветовала идеальный вариант завтрака при похмелье
Диетолог Кара Шоу посоветовала при похмелье съесть на завтрак три яйца
28 декабря 2023, 09:31

Фото: istock / Space_Cat

Диетолог Кара Шоу заявила, что после алкогольной вечеринки еда должна выполнить две функции: повысить уровень сахара в крови и помочь печени восстановиться. Про завтрак, который идеально подходит при похмелье она рассказала изданию Metro.

Она заявила, что отличным завтраком для восстановления организма будет блюдо из трех яиц, половинки авокадо, горсти грибов, кусочка сыра фета, обжаренных томатов и капельки оливкового масла. Диетолог пояснила, что в таком наборе продуктов содержится много белков, жиров и витаминов групп Е и В, которые поддерживают работу печени, активно работающей во время похмелья.

Шоу также отметила, что большое количество белка в таком завтраке поможет быстро поднять уровень глюкозы в крови. Как считает эксперт, из-за употребления алкоголя, в осбенности пивных напитком и коктейлей, показатель сахара в крови может упасть.

Чтобы привести его в норму, она посоветовала употребить завтрак в течение 90 минут после пробуждения.

Читайте также:

Доктор Долгов предупредил, что психические расстройства бывают «заразны»

Терапевт Корягина раскрыла смертельную опасность главных блюд новогоднего стола

Нарколог Петров раскрыл, кому противопоказан алкоголь
#эксперт
#диетолог
#еда
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Доктор Долгов предупредил, что психические расстройства бывают «заразны»
28 декабря 2023, 05:24

Фото: iStock/vladans

Клинический психолог Денис Долгов рассказал о необходимости гигиены социального окружения. Об этом он написал в своём Телеграм-канале.
По словам специалиста, каждый человек так или иначе подстраивается под свое окружение, это получается непроизвольно. Поэтом унылые, токсичные, и депрессивные люди, составляющие чей-то близкий круг, тянут остальных за саобой.

«Кроме того, не забывайте, что психические расстройства «заразны». Это не значит, что они имеют инфекционную природу. Но длительное тесное общение с имеющими такие расстройства чревато последствиями для психики здорового человека», — предупредил психолог.

Он также рассказал о так называемом «индуцированном бреде», когда здоровый человек при длительном общении с больным с бредом преследования тоже поддаётся этому состоянию. Долгов добавил, что клинически такой бред почти невозможно отличить от шизофрении, однако при прекращении контактов с больным симптомы такого расстройства моментально пропадают.

Читайте также:

Психиатр Исаев предупредил об опасности алкоголизма от употребления шампанского

Психолог рассказала о минусах секса втроем

Психосоматолог Шамаев призвал ограничить бесконтрольное использование досок Садху
#психолог
#человек
#симптомы
#психиатр
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Терапевт Корягина раскрыла смертельную опасность главных блюд новогоднего стола
URA.RU: Врач пояснила, что шпроты и оливье могут довести до инфаркта и инсульта
28 декабря 2023, 04:30

Фото: iStock/tasha_lyubina

Майонезные салаты с большим количеством ингредиентов могут привести к набору лишнего веса и серьезным последствиям для здоровья, рассказала порталу URA.RU российский терапевт Наталья Корягина.
«Главные убийцы с новогоднего стола — это майонезные салаты с большим количеством ингредиентов. Традиционные и всеми любимые салаты «оливье» и «селёдка под шубой» содержат большое количество жиров и холестерина, что приводит не только к набору лишнего веса, но также к инсульту и инфаркту», — отметила врач.
Шпроты также несут опасность для организма, содержат в себе большое количество соли и иногда ртуть и тяжёлые металлы, медленно убивающие ЖКТ, почки, нервную и сердечно-сосудистую систему человека.

Ещё одно любимое многими праздничное блюдо — курица под сыром или майонезом — содержит огромное канцерогенов, что пагубно отражается как на печени, так и поджелудочной железе.

Наталья Корягина посоветовала россиянам включить в своё новогоднее меню свежие овощи и фрукты, а салаты заправлять оливковым маслом, а не промышленным майонезом.

Ранее Россельхозбанк провёл опрос среди тысячи россиян во всех регионах РФ в возрасте от 21 года. Выяснилось, что 39% респондентов считают оливье главой праздничного стола. 33% голосов было отдано за селедку под шубой. 14% респондентов предпочитают считать самым главным блюдом запечённое мясо или птицу. Бутербродов с рыбой или икрой выбирают 11% респондентов, остальные 3% затрудняются ответить.

Читайте также:

Россияне рассказали о главных новогодних блюдах

Опрос: Обязательными атрибутами новогоднего стола россияне считают оливье и мясо

Маркетолог Коро назвал два блюда, исчезнувших с новогоднего стола россиян
#блюда
#новый год
#здоровье
#врачи
#советы
#инфаркт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог Пикок назвала три способа, замедляющие старение за две недели
Диетолог Пикок: Закаливание и отказ от сахара помогут помолодеть за две недели
28 декабря 2023, 04:09

Фото: iStock/dusanpetkovic

Диетолог Габриэла Пикок, консультировавшая членов британской королевской семьи, рассказала о трёх способах помолодеть и замедлить старение за две недели. Об этом пишет The Sun.
Первым шагом специалист назвала отказ от сахара. Она пояснила, что сладкие углеводы питают хронические воспаления, а те в свою очередь ускоряют старение организма. Кроме того, сладкие десерты в рационе могут стать причиной появления лишнего веса, что также чревато проблемами со здоровьем.

Второй шаг для омоложения — это закаливание, считает Пикок. Она добавила, что на способность клеток к регенерации положительно влияют перепады температур, призвав регулярно принимать контрастный душ, посещать сауну, а также заниматься спортом на улице в прохладную погоду.

Третьим и обязательно условиях для сохранения молодости Габриэла Пикок назвала диету, насыщенную витаминами А, С и Е. Эти вещества, нейтрализуют действие свободных радикалов, повреждающих клетки организма, отметили диетолог. Кроме того, следует включить в рацион больше продуктов с содержанием жирных кислот омега-3 и костный булон, содержащий коллаген, который придаёт коже эластичность, заключила Пикок.

Читайте также:

Нарколог Петров раскрыл, кому противопоказан алкоголь

Ученые выявили факторы деменции в раннем возрасте

«Опаснее курения»: Врач предупредила о вреде дыхания ртом
#врач
#диетолог
#диета
#здоровье
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минздрав РФ хочет снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом до 13 лет
28 декабря 2023, 02:21

Фото: iStock/romankosolapov

Минздрав РФ предложил снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом в ходе профилактических медосмотров с 14 до 13 лет. Соответствующий проект приказа министерства доступен на российском портале нормативных правовых актов, пишет «Лента.ру».
В ведомстве отметили, что снижение возраста первого осмотра у акушера-гинеколога позволит выявлять заболевания репродуктивного здоровья девочек-подростков на более ранних стадиях.

По словам главного внештатного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елены Уваровой, нововведение принципиально важно для здоровья подростков, в том числе репродуктивного.

«В случае, если в развитии что-то идет не так, врач может своевременно оказать помощь пациентке, сохранив ее здоровье. Так, например, если у девочки в 13 лет нет молочных желез, это уже приличная задержка полового развития, говорящая о том, что что-то идет не так», — цитирует ТАСС слова Уваровой.

Читайте также:

В России запретят продавать украденные и просроченные лекарства

Врач Башмакова: Запрет абортов не решит проблему рождаемости в стране

Минздрав: Остатка антибиотика с джозамицином в РФ хватит примерно на полгода
#здоровье
#врач
#рф
#гинеколог
#девочка
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог Петров раскрыл, кому противопоказан алкоголь
Нарколог Петров: Спиртное противопоказано людям с хроническими заболеваниями
27 декабря 2023, 19:16

Фото: istockphoto.com/itakdalee

Заведующий 2-м отделением Городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Антон Петров заявил, что алкоголь не рекомендуется употреблять людям, имеющим серьёзные хронические заболевания.
«Любые нервно-психические заболевания, эпилепсия – противопоказания к употреблению спиртного. Алкоголизм и наркомания – противопоказания к употреблению спиртного. Сердечно-сосудистые заболевания и заболевания ЖКТ также противопоказания. В целом если у человека имеется любое хроническое заболевание, то лучше от алкоголя отказаться», — отметил в беседе с «Петербургским дневником» Петров.

Он добавил, что как таковой общепринятой нормы употребления спиртного нет, поскольку каждый организм индивидуален и, соответственно, норма для каждого человека своя. Специалист также напомнил о том, что любая доза спиртного разрушает клетки организма и ухудшает состояние здоровья.

Читайте также:

Врач Петров назвал самые опасные народные способы борьбы с похмельем

Британский онколог Ли: Лучше всего от похмелья помогают устрицы, орехи и яйца

Врач объяснила, чем лучше заменить шампанское на Новый год
#норма
#новый год
#врач
#алкоголь
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф