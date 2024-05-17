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Жителей Подмосковья предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

17 мая 2024, 10:12
Фото: iStock/Urupong

Фото: iStock/Urupong

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Новый способ кражи аккаунтов мессенджера начали использовать мошенники: теперь они создают фальшивые точки доступа к сети Wi-Fi, для подключения к которой пользователю предлагается авторизироваться через Telegram, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.
«При попытке подключиться к сети через фальшивую точку доступа пользователь получает СМС с кодом, который предлагается ввести при авторизации в Telegram. Как только мошенники получают этот код, они завладевают аккаунтом», — говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что злоумышленники, используя аккаунт пострадавшего, могут рассылать всем его контактам просьбы о финансовой помощи, а также ссылки на вредоносные сайты.



Жителей Московской области призвали проявлять бдительность при общении в мессенджерах и особенно — при получении запросов на предоставление доступа к аккаунту.

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#гурб
#криминал
Новый ЖК «Новая Алексеевская роща» строится в Балашихе
17 мая 2024, 10:08

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье возводят ЖК «Новая Алексеевская роща». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
На данный момент ведутся работы в корпусах №1, №2, №3, №4.

«В корпусе 1 завершены разработка котлована, устройство бетонной подготовки и гидроизоляции, в корпусе 2 завершено устройство фундаментной плиты и гидроизоляции и начаты работы по устройству перекрытия цокольного этажа. Третьем корпусе завершили подготовительные работы, разработка котлована и устройство бетонной подготовки. Продолжаются работы по устройству гидроизоляции. В корпусе 4 полностью завершены работы по разработке котлована, устройству бетонной подготовки и гидроизоляции. Ведется устройство фундаментной плиты», — поделились в пресс-службе.

Также ​на территории строится парковка на 500 машино-мест.

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В Подмосковье оцифровали согласование участков для строительства дорог
17 мая 2024, 09:54

Фото: iStock/i-Stockr

Подать заявку на согласование участков для строительства и реконструкции дорог в Московской области теперь можно онлайн — через региональный портал госуслуг, эта опция доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Подать заявление в электронном виде могут представители бизнеса, уполномоченные для строительства или реконструкции автомобильных дорог, транспортно-пересадочных узлов и легкорельсового транспорта», — уточнила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что услуга предоставляется бесплатно и оказывается в течение десяти рабочих дней. Ответ поступит в личный кабинет заявителя. В случае одобрения заявки, ответ будет представлять собой распоряжение о предварительном согласовании предоставления участков.

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Правозащитник сообщил об отъезде из РФ бежавшей от семьи чеченской девушки
Член СПЧ Ионов заявил о покинувшей Россию чеченке Заурбековой, бежавшей от семьи
17 мая 2024, 09:50

Фото: istock / dragana991

19-летняя чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая от семьи из-за морального и физического насилия, покинула территорию РФ. Об этом в Telegram-канале сообщил член СПЧ при президенте РФ Александр Ионов.
Он отметил, что теперь нужно дождаться подтверждения от девушки. По его словам, в РФ существуют проблемы с правами человека, «но не более чем в других странах».

При этом он подчеркнул, что об угрозе жизни девушки речи не было.

Напомним, что минувшим вечером в СМИ появилась информация о том, что в Москве чеченцы окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники из-за сбежавшей 19-летней Лии Заурбековой. Девушка сбежала от родителей и уже будучи в отделении полиции записала видео, на котором сообщила, что боится покидать здание.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 17 мая составила 4 балла
17 мая 2024, 09:36

Фото: istock / dragana991

Интенсивность трафика на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 17 мая, составляет четыре балла, при этом на четырёх федеральных трассах и десяти шоссе затруднено движение в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности с проездом по направлению к столице наблюдаются на трассах: М-7 «Волга», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Новорижское, Носовихинское, Ленинградское, Пятницкое, Варшавское, Можайское, Калужское, Киевское и Осташковское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах этим утром зафиксировано свыше 902 тысяч машин, что на один процент меньше, чем было в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
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В Московской области за сутки потушили три лесных пожара
17 мая 2024, 09:35

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В Подмосковье 16 мая было выявлено и ликвидировано три лесных пожара в Балашихе, Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
16 мая на территории Московской области произошли 3 пожара на общей площади 4.26 га, все — в Озерном участковом лесничестве городского округа Балашиха.

«При тушении возгорания были задействованы 26 единиц техники и 51 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

На выходных на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, а в Орехово-Зуевском и Луховицком лесничестве — II класс.

Напоминаем, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

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Чеченцы окружили ОМВД в Москве из-за девушки: от кого бежала Заурбекова, роль Делимханова
Чеченка Лия Заурбекова сбежала в Москву: где она сейчас, что известно
17 мая 2024, 09:25

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Минувшим вечером в СМИ появилась информация о том, что в Москве чеченцы окружили ОМВД по району Нагатино-Садовники из-за сбежавшей 19-летней Лии Заурбековой. Девушка сбежала от родителей и уже будучи в отделении полиции записала видео, на котором сообщила, что боится покидать здание. О том, где сейчас находится девушка и что ей угрожало, расскажет редакция «Радио 1».

Лия Заурбекова: кто она, что случилось


19-летняя Лия Заурбекова родом из Чечни. 13 мая она решила добровольно уйти из дома и поехать в Москву. По ее словам, такое решение было принято из-за психологического и физического давления со стороны родственников. В столице Лия провела несколько дней до того, как ее обнаружили родители. Во дворе дома Заурбекова увидела своего отца и обратилась к правоохранителям.

Вскоре после того, как девушка оказалась в полицейском участке, здание ОМВД окружили члены ее семьи, которые были намерены вернуть ее в Чечню.


Заурбекова записала видео из отдела полиции


Находясь в ОМВД по району Нагатино-Садовники, Заурбекова записала видеообращение, в котором рассказала, что боится выходить к семье. Сотрудники полиции, в свою очередь, пообещали обеспечить девушке безопасность.


Где сейчас Заурбекова


По словам члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова, Лия Заурбекова из Чечни покинула Россию, отметив, что причиной произошедшего является семейный конфликт.
«По моим данным, Лия Заурбекова покинула территорию Российской Федерации. Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», — заявил Ионов.

При этом он подчеркнул, что об угрозе жизни Заурбековой речи не было. Также не было выявлено каких-либо фактов нарушения ее прав или законных интересов.

По информации издания РИА Новости, девушку отпустили из отделения полиции около 23 часов по мск 16 мая.

Что говорят в Чечне о ситуации с Заурбековой


Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил в своем телеграм-канале информацию о том, что ситуация с Заурбековой взята на личный контроль депутатом Госдумы от Чечни Адамом Делимхановым.

Дудаев отметил, что между родственниками девушки и московскими полицейскими «никаких недопониманий нет» и за дальнейшим развитием событий будет наблюдать депутат.

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В Домодедове построили детский сад на 300 мест
17 мая 2024, 09:06

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, построили на территории жилого комплекса «Прибрежный парк» в городском округе Домодедово, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажного здания составляет 4,6 тыс. квадратных метров, там расположено 12 групповых, включающих в себя помещение для игр, спальню, столовую и санузел. Кроме того, в здании есть своя кухня, медпункт и кабинеты логопеда и психолога. При входе оборудована колясочная», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории установлено 12 детских игровых площадок с теневыми навесами и две спортплощадки под открытым небом. Кроме того, проведено озеленение.

Детский сад был построен за счёт внебюджетных источников финансирования — в рамках договора о комплексном развитии территории.

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Многодетные семьи Подмосковья посетили благотворительный концерт «Пасхальная радость»
В Храме Христа Спасителя прошел детский благотворительный концерт «Пасхальная радость»
17 мая 2024, 08:03

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В зале Церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве 16 мая прошел благотворительный концерт «Пасхальная радость» для детей. Об этом сообщает телеканал 360.
Участие в мероприятии приняли более 200 артистов, которыми стали участники и друзья театра-студии «Непоседы» со всей страны. Также перед гостями выступили артисты из Республики Беларусь. Специальным гостем концерта стала заслуженная артистка Российской Федерации Мария Воронова.

Генеральный партнер концерта, председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина сообщила, что благотворительное мероприятие посетили многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции и дети из детских домов. Она напомнила, что 2024 год был объявлен президентом России Владимиром Путином Годом семьи и отметила, что на концерте царила семейная, уютная и добрая атмосфера.

Сообщается, что на благотворительный концерт пришли более 800 гостей. Средства от продажи билетов будут отправлены на благотворительность.

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В России запретят ароматизированные жидкости для вейпов
«Ъ»: в России разработали проект о запрете ароматизаторов жидкостей для вейпов
17 мая 2024, 06:44

Фото: istock / HAZEMMKAMAL

Правительство РФ планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми и биологически активными добавками. Об этом информирует «Коммерсантъ», ссылаясь на проект распоряжения российского правительства, разработанный Минздравом РФ.
Стоит отметить, что после утверждения распоряжения в продаже останутся только жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%).

Запрет направлен на снижение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодых людей, отмечают в пояснительной записке.

Ранее подмосковный гематолог Мария Аппалуп предупредила о влиянии курения вейпа на свёртываемость крови. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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