Жителей Подмосковья предупредили о новом способе кражи аккаунтов в Telegram

Фото: iStock/Urupong
Новый способ кражи аккаунтов мессенджера начали использовать мошенники: теперь они создают фальшивые точки доступа к сети Wi-Fi, для подключения к которой пользователю предлагается авторизироваться через Telegram, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.
«При попытке подключиться к сети через фальшивую точку доступа пользователь получает СМС с кодом, который предлагается ввести при авторизации в Telegram. Как только мошенники получают этот код, они завладевают аккаунтом», — говорится в сообщении.В ведомстве предупредили, что злоумышленники, используя аккаунт пострадавшего, могут рассылать всем его контактам просьбы о финансовой помощи, а также ссылки на вредоносные сайты.
Жителей Московской области призвали проявлять бдительность при общении в мессенджерах и особенно — при получении запросов на предоставление доступа к аккаунту.
Читайте также:
Эксперт рассказал, как мошенники научились красть сим-карты
Мошенники выманили деньги у пенсионерки из Подмосковья под воздействием мантр
Стало известно, что мошенники делают с аккаунтами жертв на Госуслугах
Лев Каштанов