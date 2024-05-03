В Киеве заявили, что не смогли установить контакты с администрацией Telegram

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Киевские власти не смогли установить официальные контакты с администрацией мессенджера Telegram. Об этом заявил первый заместитель главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль в эфире телеканала «Рада».
По его словам, чтобы штрафовать сервис, необходимо понимать где он находится. В настоящее время известно лишь о штаб-квартире мессенджера, которая находится в Дубае. Установить официальные контакты не удалось, пояснил Коваль.
Он также призвал украинцев «осторожно» пользоваться Телеграмом, отметив, что к нему имеют доступ более 70% страны.
Прежде Украины обсуждала с ЕС возможность частичной блокировки мессенджера в стране. СБУ направила ряд запросов об ограничении доступа к каналам. Заявление якобы находится на рассмотрении.
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Он также призвал украинцев «осторожно» пользоваться Телеграмом, отметив, что к нему имеют доступ более 70% страны.
Прежде Украины обсуждала с ЕС возможность частичной блокировки мессенджера в стране. СБУ направила ряд запросов об ограничении доступа к каналам. Заявление якобы находится на рассмотрении.
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Анастасия Хохлова