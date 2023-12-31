В Екатеринбурге 30 пассажирам не хватило места на борту

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В аэропорту Екатеринбурга 30 человек не попали на свой рейс из-за замены самолета.
Е1 пишет, что в Кольцово авиакомпания решила заменить борт, который должен был следовать в Сочи, на борт с меньшим количеством мест. Таким образом некоторым пассажиром не хватило мест.
Одна из пострадавших рассказала, что пассажирам не говорят, когда они смогут улететь. А самолет, на котором люди должны были улететь, уже улетел из аэропорта.
Некоторым предоставили места в других самолетах, но таких людей немного.
Ранее сообщалось, что у самолёта российской авиакомпании Utair, который летел из Москвы, отказал двигатель прямо во время полёта, об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
По информации СМИ, инцидент произошёл в ночь на 29 декабря. Воздушное судно направлялось из Москвы в Когалым, когда у него, внезапно, отказал двигатель.
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Одна из пострадавших рассказала, что пассажирам не говорят, когда они смогут улететь. А самолет, на котором люди должны были улететь, уже улетел из аэропорта.
«Четыре человека получили билет через Казань. Часть пассажиров в итоге сегодня уже не улетят. Билетов не хватит», – рассказала женщина.В авиакомпании в данный момент решают сложившуюся ситуацию.
Ранее сообщалось, что у самолёта российской авиакомпании Utair, который летел из Москвы, отказал двигатель прямо во время полёта, об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
По информации СМИ, инцидент произошёл в ночь на 29 декабря. Воздушное судно направлялось из Москвы в Когалым, когда у него, внезапно, отказал двигатель.
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Мария Фирсова