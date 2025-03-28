В Екатеринбурге испортили инсталляцию с SHAMAN и Мизулиной

Екатерина Мизулина и SHAMAN (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)
В Екатеринбурге неизвестные сломали инсталляцию, на которой изображены певец SHAMAN и его возлюбленная, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Об этом сообщает Telegram-канал «Расстрига».
«Неизвестные сломали инсталляцию с SHAMAN и Мизулиной в Екатеринбурге. Её установили пару недель назад. По задумке авторов, композиция должна призывать людей любить и создавать семьи», — говорится в сообщении.
Конструкция была оборудована механизмом, благодаря которому фигуры могли сближаться, и в этот момент между ними загоралось сердце с надписью: «Любите. Создавайте семьи». Объект был установлен 13 марта.
Напомним, 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.
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Элина Позднякова