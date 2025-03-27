«Я называла его Ярослав Победоносный»: SHAMAN провел урок музыки в родной школе

Ярослав Дронов (Фото:Telegram/shaman_channel)
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) провел музыкальный урок в своей родной новомосковской школе в Тульской области. Издание StarHit пообщалось с учительницей артиста.
«Я называла его Ярослав Победоносный, потому что он часто выигрывал в конкурсах, в том числе во всероссийских. В детстве наш будущий артист не был настолько эмоционально раскрепощен, как сейчас», — рассказала преподаватель Вера Власова.По ее словам, исполнитель никогда не боялся задавать вопросы, если было что-то непонятно и не скрывал своего желания выступать на сцене. Конечно же, никто не предполагал, что юноша станет настолько популярным. Ярослав, зайдя в школу, сразу увидел знакомый рояль.
«О, на нем я играл. До сих пор работает?» — спросил Дронов.
«Да, он же немецкий, хороший», — ответила Вера Федоровна.Затем музыкант рассказал детям о важности музыки и спел с ними патриотические песни. Особенно Дронова поразило, что его песня «Встанем» до сих пор популярна. SHAMAN пообещал вернуться в школу без камер и самостоятельно провести урок, а его возлюбленная Екатерина Мизулина назвала Новомосковск лучшим.
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