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«Я называла его Ярослав Победоносный»: SHAMAN провел урок музыки в родной школе

StarHit: SHAMAN провел урок музыки в родной школе
Ярослав Дронов (Фото:Telegram/shaman_channel)

Ярослав Дронов (Фото:Telegram/shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) провел музыкальный урок в своей родной новомосковской школе в Тульской области. Издание StarHit пообщалось с учительницей артиста.
«Я называла его Ярослав Победоносный, потому что он часто выигрывал в конкурсах, в том числе во всероссийских. В детстве наш будущий артист не был настолько эмоционально раскрепощен, как сейчас», — рассказала преподаватель Вера Власова.
По ее словам, исполнитель никогда не боялся задавать вопросы, если было что-то непонятно и не скрывал своего желания выступать на сцене. Конечно же, никто не предполагал, что юноша станет настолько популярным. Ярослав, зайдя в школу, сразу увидел знакомый рояль.

«О, на нем я играл. До сих пор работает?» — спросил Дронов.

«Да, он же немецкий, хороший», — ответила Вера Федоровна.
Затем музыкант рассказал детям о важности музыки и спел с ними патриотические песни. Особенно Дронова поразило, что его песня «Встанем» до сих пор популярна. SHAMAN пообещал вернуться в школу без камер и самостоятельно провести урок, а его возлюбленная Екатерина Мизулина назвала Новомосковск лучшим.

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27 марта 2025, 17:09

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

27 марта одной из самых узнаваемых певиц российской эстрады Полине Гагариной исполняется 38 лет. Уже почти два десятилетия она остаётся на вершине музыкального Олимпа, поражая зрителей своим мощным голосом, энергетикой и умением перевоплощаться. «Радио 1» расскажет, как складывалась её карьера и личная жизнь.

Детство и юность Полины Гагариной: между Грецией и Россией


Будущая певица родилась 27 марта 1987 года в Москве в семье врача Сергея Гагарина и танцовщицы Екатерины Мучкаевой. Когда девочке было всего четыре года, её мама получила приглашение на работу в Греции. Полина вместе с ней отправилась за границу, где провела три года. Именно в Греции она пошла в первый класс.

В 1993 году отец будущей звезды скончался. После его смерти бабушка Полины забрала ее в Саратов. Там девочка начала заниматься музыкой: поступила в музыкальную школу, играла на фортепиано и пела.

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

Когда Полине исполнилось десять, умерла и бабушка. После этого мама вернулась в Россию, и они с Полиной обосновались в Москве.

Начало пути: от музыкального училища до «Фабрики звёзд»


После школы Полина выбрала творческий путь. Она поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства. Педагоги уже тогда отмечали её трудолюбие, сильный голос и целеустремлённость. Именно одна из преподавательниц подсказала Полине попробовать себя в новом телепроекте — «Фабрика звёзд».

В 2003 году Полина прошла кастинг и стала участницей второго сезона «Фабрики». Гагарина не просто приняла участие в программе, но и победила. Это стало её первым шагом к большой сцене.

Полина Гагарина и участие в конкурсе «Евровидение»


Среди главных хитов Гагариной — «Попроси у облаков», «Спектакль окончен», «Обезоружена», «Драмы больше нет», «Колыбельная» и многие другие. По данным «Комсомольской правды», в 2023 году Гагарина заработала почти 215 миллионов рублей.

В 2015 Полина представляла Россию на «Евровидении» в Вене. По результатам голосования зрителей Гагарина заняла второе место. В том же году она стала наставником шоу «Голос». Это был новый этап: теперь она делилась опытом, вдохновляла, подталкивала других артистов к их вершинам.

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

В интервью Полина признавалась, что всегда мечтала блистать на сцене, и именно вера в себя и неустанный труд помогли ей добиться успеха.

Актерская карьера Полины Гагаригой


Впрочем, музыкальными амбициями её творческая натура не ограничилась. Гагарина получила и актёрское образование — она окончила школу-студию МХАТ.

В 2024 году на экраны вышли два крупных проекта с её участием. В сериале «Красные линии» (18 ), который стал предысторией к популярному проекту «Бывшие», Гагарина сыграла писательницу, мечтающую о славе и свободе от мужа-тирана.

Вторым проектом стала сказка «Летучий корабль» (6 ), где Полина перевоплотилась в добрую волшебницу Леди Джейн. Артистка признавалась, что ей было особенно приятно сыграть персонажа, который поддерживает других, помогает преодолевать трудности и вселяет надежду.

Личная жизнь Полины Гагариной: два брака и материнство


Полина Гагарина была замужем дважды. Её первым мужем стал актёр Пётр Кислов. В этом браке у них родился сын Андрей, которому сейчас уже 16 лет. Союз продлился три года и завершился разводом в 2010 году.

Несмотря на расставание, Гагарина и Кислов сохранили тёплые отношения и вместе занимаются воспитанием сына. По словам Петра, причиной расставания стали молодость, вспыльчивость и постоянные ссоры, которые пара не хотела демонстрировать ребёнку.

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Второй супруг Гагариной — фотограф Дмитрий Исхаков. Их брак длился с 2014 по 2021 год. В 2017 году у пары родилась дочь по имени Мия. Позже Исхаков признался, что со временем между ними начали расходиться взгляды на жизнь. Кроме того, он чувствовал, что слишком растворился в Полине и её карьере.

Развод мог пройти без скандалов — долгое время никто и не подозревал, что супруги больше не живут вместе. Ни Гагарина, ни Исхаков не комментировали публично причины расставания. Однако после развода всплыли первые разногласия — Дмитрий запретил Полине вывозить дочь за границу. Его возмутило, что певица не предупредила его о планах на новогодние каникулы.

Особенно его разозлило присутствие в этих планах некоего «друга» Гагариной, которого он не хотел бы видеть рядом с дочерью.

«Во-вторых, и это очень важно: слухи ходят разные, и я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. А вы бы отпустили своего маленького ребенка с совершенно посторонним человеком?» — возмутился Исхаков.

При этом общественность не поддержала Исхакова — ему напомнили, что когда-то он сам ездил в отпуск с сыном Полины от первого брака.

Полина Гагарина с детьми (фото: Instagram* / @gagara1987)

Как Гагарина похудела на 30 килограмм


Интересно, что после рождения каждого из детей Полина сильно набирала вес — около 30 килограммов. Она объясняла это «гормональным голодом» и постоянным желанием есть. Певица перепробовала много диет, но в итоге пришла к своему режиму — пропускать завтрак и начинать день с обеда.

Хотя Гагарина любит чипсы, бургеры и картошку фри, она старается компенсировать такие вольности строгим питанием в следующие дни. Каждый день она носит с собой контейнеры с едой, которые готовит специально нанятый повар.

Кроме того, Полина регулярно занимается спортом и ведёт активный образ жизни.

Полина Гагарина (фото: Instagram* / @gagara1987)

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27 марта 2025, 15:01

Светлана Рябова (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

27 марта актрисе Светлане Рябовой исполняется 64 года. Зрители до сих пор с теплом вспоминают её героинь, а имя актрисы остаётся знаковым в истории российского кино. «Радио 1» расскажет, как сложилась жизнь и карьера Светланы Рябовой, почему она исчезла с экранов и чем занимается сейчас.

Светлана Рябова: детство и начало творческого пути


Светлана Рябова родилась 27 марта 1961 года в Минске — прямо в Международный день театра. Судьба, видимо, с самого начала всё решила за неё. Мама будущей актрисы играла в местном театре, так что творческая атмосфера царила в доме с детства. Первый спектакль Светлана увидела в 4 года — и с тех пор знала: сцена будет её жизнью.

После школы она поступила в Минский театральный институт, но уже через год преподаватели посоветовали развивать талант дальше — в Москве. Девушка с лёгкостью прошла конкурс сразу в два топовых вуза — Щукинское училище и Школу-студию МХАТ. Выбрала «Щуку».

Карьера Светланы Рябовой: от «Отцов и детей» до «Ты у меня одна»


После окончания вуза в 1981 году Рябову приняли в Театр Сатиры, где она служит по сей день. Её актёрская биография включает около 40 кинопроектов, из которых около 20 — с главными ролями. Первое появление на экране состоялось в 1983 году в драме «Отцы и дети», а уже в следующем году она блистала в «Особом подразделении» и «Расставании».

«Когда я оканчивала театральный, к нам пришел Александр Анатольевич Ширвиндт, чтобы отобрать для спектакля четырех девочек. Я оказалась в их числе. И он спросил, умеет ли кто-нибудь играть. Я подняла руку. И вот в начале спектакля открывается занавес, я сижу за роялем и играю менуэт Боккерини. Это был триумф, это было счастье», — вспоминала она.

Настоящую Всероссийскую славу Светлане Рябовой принесла главная роль в мелодраме «Ты у меня одна» (1993). Её героиня Аня Коливанова покорила сердца миллионов. Светлана сыграла сложный образ женщины, вернувшейся в родной город, чтобы вновь обрести любовь. Картина стала хитом, а Рябова — народной любимицей.

Светлана Рябова (фото: кадр из фильма «Ты у меня одна»)

Однако Светлана вспоминает, с какими трудностями ей пришлось столкнуться при съемках этой мелодрамы. По её словам, самым сложным моментом был подбор одежды для её героини, так как Анна была состоятельной женщиной, а вот бюджет фильма был ограничен. В поисках решения этой проблемы актеры и съемочная группа принесли свою собственную одежду, чтобы создать более-менее подходящий образ. Однако возникла одна проблема — ни у кого не было шубы, поэтому её пришлось взять на прокат.

Почему Светлана Рябова исчезла с экранов


Несмотря на невероятную популярность в 90-е, в 2000-х актриса практически перестала сниматься. Это не связано с отсутствием предложений — просто Рябова сделала выбор в пользу театра. Она неоднократно говорила, что именно классические постановки приближают к истинному искусству.

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В кино она больше не играет, но по-прежнему выходит на сцену Театра Сатиры, оставаясь верной своему первому творческому дому.

Личная жизнь Светланы Рябовой: развод и двое детей


Светлана Рябова познакомилась со своим гражданским супругом, актером Андреем Барило, во время работы в театре, где они вместе играли в спектакле «Укрощение строптивой». На момент знакомства Светлане было 33 года, а Андрею — 21.

Многие пытались отговорить Светлану от отношений с молодым коллегой, считая его слишком молодым для серьезных отношений. Однако Светлана не стала никого слушать и очень скоро пара начала жить вместе. Вскоре у них родились две дочки — Александра и Екатерина.

Андрей Барило (фото: nstagram* / @andrey.barilo)

Конец 90-х стал переломным моментом для пары: денег не было, дети болели, а продукты были в ограниченном количестве. Андрей еще не был востребован в кино и работы было мало. Светлана, понимая всю ответственность за детей, не могла оставить их на няню, чтобы вернуться в кино, так как не была готова доверить своих дочерей чужим людям.

Семейные отношения начали разрушаться, молодые люди часто ссорились, поэтому в 2005 году пара приняла решение расстаться. Причины их разрыва до конца так и не стали известны, но ходят слухи, что Андрей и вовсе изменил Светлане.

Чем занимается Светлана Рябова сейчас?


Последний раз Рябова снималась в кино в 2013 году, когда вышел мини-сериал «Незабудки» с ее участием. Однако она продолжает активно работать в театре, участвуя в различных постановках.

Ее дочери пошли по ее стопам и стали актрисами. Старшая также увлекается живописью и устраивает выставки своих картин.

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