«Ноги красивые, волосы и так далее»: SHAMAN раскрыл, чем его покорила Екатерина Мизулина

SHAMAN/ Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)
Объявивший об отношениях певец SHAMAN (Ярослав Дронов) раскрыл, чем его привлекла главы «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Артист поделился, что для него важно наличие общих интересов и чувство комфорта рядом с избранницей.
Исполнитель хита «Я русский» уточнил, что если раньше он смотрел на внешность потенциальной возлюбленной, то теперь он «этого наелся». Дронов обратил внимание, что сейчас для него важно чувствовать себя «с человеком просто хорошо».
Напомним, что 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.
Ранее солистка группы «Непара» Дарья Храмова на концерте лауреатов премии «Золотой граммофон» поддержала роман общественницы и SHAMANа.
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«Ноги красивые, волосы и так далее.... Мне реально важно, чтобы к человеку тянуло, чтобы я чувствовал, что мы с ним на одной волне», — признался SHAMAN в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».
Напомним, что 9 марта Ярослав Дронов объявил об отношениях с Екатериной Мизулиной во время своего сольного концерта «Ты моя» на сцене «Live Арена» в Москве.
Ранее солистка группы «Непара» Дарья Храмова на концерте лауреатов премии «Золотой граммофон» поддержала роман общественницы и SHAMANа.
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Ольга Енгалычева