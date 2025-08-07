В Екатеринбурге мужчину, отсидевшего за убийство, подозревают в непристойной переписке с подростками

07 августа 2025, 20:07

В Екатеринбурге мужчину с судимостью просят проверить из-за переписки с учащимися школ

Фото: iStock/dikushin

Екатеринбуржца, ранее совершившего тяжкое преступление, обвиняют в размещении неприемлемого контента в социальных сетях.