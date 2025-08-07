В Екатеринбурге мужчину, отсидевшего за убийство, подозревают в непристойной переписке с подростками
Екатеринбуржца, ранее совершившего тяжкое преступление, обвиняют в размещении неприемлемого контента в социальных сетях.
По информации издания Е1, в 2014 году он напал на свою мать с топором, а затем, осознав, что она не дышит, сварил её в кастрюле.
В 2024 году он вышел на свободу и создал Telegram-канал, где начал публиковать непристойные фотографии и материалы. Также сообщается, что он вел переписку с несовершеннолетними.
В одном из сообщений он интересуется, какие развлечения можно найти в Краснодаре осенью для 15-летней девочки. Одна из девушек сообщила о том, что мужчина распространяет её личные фотографии, однако он утверждает, что не совершал ничего противозаконного и общался только с теми, кто сам проявлял интерес.
Местные жители обеспокоены ситуацией и просят правоохранительные органы проверить его действия, опасаясь возможных последствий.
