В Екатеринбурге нейрохирурги спасли сломавшую все шейные позвонки пациентку
В Екатеринбурге нейрохирурги спасли жизнь 31-летней пациентке со сломанными шейными позвонками. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.
Пострадавшую доставили в городскую клиническую больницу №36 после падения с третьего этажа. Врачи диагностировали у нее открытый перелом бедра, ушиб спинного мозга и разрушение анатомических структур шеи.
Из-за полного повреждения позвонков нейрохирургам пришлось оперировать в условиях критически ограниченных возможностей фиксации. Они удалили разрушенные позвонки, установили эндопротез, а позвоночник укрепили двусторонней конструкцией из специальных пластин и крючков.
Сложнейшая операция продолжалась пять часов. Все это время пациентка находилась на искусственной вентиляции легких. В ведомстве отметили, что благодаря ювелирной работе бригады медиков спинной мозг удалось спасти от необратимых изменений.
После двухмесячного лечения женщину выписали с заметным улучшением самочувствия и направили на реабилитацию.
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