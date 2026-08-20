В Екатеринбурге нейрохирурги спасли сломавшую все шейные позвонки пациентку

20 августа 2026, 13:53

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Екатеринбурге нейрохирурги спасли жизнь 31-летней пациентке со сломанными шейными позвонками. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.