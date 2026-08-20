Пьяный лихач устроил полицейскую погоню со стрельбой в российском городе

20 августа 2026, 13:40

Пьяного лихача остановили стрельбой по колесам в Калининграде

Фото: iStock/Chalabala

В Калининграде полицейские преследовали пьяного водителя Volkswagen Touareg, который отказался останавливаться для проверки документов. Об этом сообщает местное издание «Клопс» в своем телеграм-канле.