Пьяный лихач устроил полицейскую погоню со стрельбой в российском городе
В Калининграде полицейские преследовали пьяного водителя Volkswagen Touareg, который отказался останавливаться для проверки документов. Об этом сообщает местное издание «Клопс» в своем телеграм-канле.
Инцидент произошел в ночь на 18 августа. После требования остановиться мужчина ускорился, выехал на встречную полосу на улице Суворова и продолжил опасно маневрировать, уходя от погони.
У перекрестка Железнодорожной и Портовой к преследованию подключился второй патрульный экипаж. Инспекторы неоднократно предупреждали нарушителя через громкоговоритель о намерении применить оружие, однако тот не реагировал.
Тогда они произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь по колесам автомобиля. На улице Вагоностроительной водитель потерял управление и врезался в дорожный знак.
После этого лихач заперся в салоне и отказался выходить, из-за чего полицейским пришлось задерживать его силой. Освидетельствование показало наличие 0,398 мг этилового спирта на литр выдыхаемого воздуха. На 43-летнего калининградца составили протоколы по восьми статьям КоАП.
Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на трое суток за неповиновение правоохранителям, а кроссовер поместили на спецстоянку.
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