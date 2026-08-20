Тело мужчины с отрубленной кистью нашли у берега в Петербурге
Тело мужчины с отрубленной кистью левой руки обнаружили у берега Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
По данным телеканала, погибший находился недалеко от пассажирского морского порта. На вид мужчине около 40 лет, на нем были только футболка и трусы. Кисть вместе с топором нашли на берегу, предварительно тело пробыло в воде недолго. Личность погибшего и другие подробности пока уточняются.
Ранее сообщалось, что тело 14-летнего школьника, который пропал в Сочи 5 августа, обнаружили в горной реке спустя несколько дней поисков. Подростка нашли возле плиты, к которой его прибило течением. Волонтеры самостоятельно сооружали дамбу, чтобы ослабить поток воды и облегчить поисковые работы.
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