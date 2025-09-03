В Твери возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух мальчиков
В Твери возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением двух несовершеннолетних. Об этом проинформировало следственное управление СК России по Тверской области.
Как сообщает ведомство, разыскиваются 13-летние Даниил Гудзь и Александр Котов. Подростки перестали выходить на связь 2 сентября. В настоящее время организован комплекс мероприятий, направленных на поиск школьников. К работе привлечены все необходимые силы и средства.
СКР обращается к гражданам: любой, кто обладает информацией о возможном местонахождении Даниила Гудзя и Александра Котова, может сообщить об этом по круглосуточному телефону следственного управления: 8-930-179-00-69.
Ранее в материале «Радио 1» рассказывалась полная история исчезновения кубанской Дюймовочки Татьяны Магомедовой, которую жестоко убил бывший полицейский из-за мести к её отцу.
Читайте также: