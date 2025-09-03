В Твери возбуждено уголовное дело по факту исчезновения двух мальчиков

03 сентября 2025, 21:54

В Твери возбуждено дело по факту исчезновения 13-летних школьников

Фото: СУ СКР по Тверской области

В Твери возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением двух несовершеннолетних. Об этом проинформировало следственное управление СК России по Тверской области.