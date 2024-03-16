В Екатеринбурге пресекли попытку срыва выборов президента РФ

В Московской области около 11 тысяч некоммерческих организаций. Управление министерства юстиции РФ по Московской области осуществляет полномочия по принятию решений о государственной регистрации НКО, которые расположены на территории Подмосковья, оказывает им различные виды организационной, информационной и методической помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.