В Екатеринбурге пресекли попытку срыва выборов президента РФ

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В Екатеринбурге задержали женщину, которая пыталась пронести на избирательный участок зелёную краску для порчи бюллетеней. Об этом ТАСС сообщили в региональном избиркоме.
Отмечается, что задержание произошло в гимназии №15. Избиратели, члены УИК и полицейские обратили внимание на женщину, которая пыталась воспользоваться зелёной краской для порчи урны и бюллетеней.
Её оперативно задержали, поэтому удалось избежать негативных последствий для бюллетеней и инвентаря избирательного участка.
В настоящее время местная жительница доставлена в дежурную часть. Данные по делу будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. По статье Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избиркомов ей грозит до пяти лет тюрьмы, сообщила пресс-секретарь ГУ МВД по региону Валерия Горелых.
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Анастасия Чинкова