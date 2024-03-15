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Женщина подожгла будку для голосования в Москве

Задержана москвичка, поджёгшая урну для бюллетеней на участке в Марьино
15 марта 2024, 15:29
Фото: istock / Semen Salivanchuk

Фото: istock / Semen Salivanchuk

Жительница Москвы подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным канала, инцидент произошёл на участке на улице Верхние Поля. Москвичка подожгла воспламеняющуюся жидкость, из-за чего будка для голосования начала гореть. После содеянного преступница начала снимать все на телефон. Вероятно, для отчёта.

Нарушительницу задержали, пожар оперативно ликвидировали. По предварительным данным, женщина сделала это по указке телефонных мошенников с Украины.


Теперь москвичке грозит от 3 до 5 лет по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, либо до 10 лет по статье о государственной измене.

Ранее сообщалось, что в Москве девушка залила зелёнкой урну с бюллетенями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#телефон
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В избирательный участок в Петербурге бросили коктейль Молотова
15 марта 2024, 16:18

Фото: iStock/Donte Tatum

В Санкт-Петербурге в школу № 358, где расположен один из избирательных участков, бросили коктейль Молотова. Полицейские оперативно задержали молодую женщину, пишет Telegram-канал Mash.
Девушка совершила бросок коктейлем Молотова и успела зафиксировать его на видео с помощью камеры своего мобильного телефона. Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, есть предположение, что исполнительница может быть в сговоре с украинскими спецслужбами. Сейчас нарушительница порядка задержана.

Ранее сообщалось, что в Москве уже другая женщина подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино. После содеянного преступница также начала снимать все на телефон. Вероятно, для отчёта. Женщину смогли задержать, а пожар ликвидировать.

Еще об одном инциденте на выборах в столице в первый день голосования стало известно ранее. Он произошёл на участке в районе Алтфьево. Там избирательница решила выразить свою гражданскую позицию таким образом: после отправки бюллетеня в избирательную урну, она залила ее зеленкой из бутылки.

В пятницу, 15 марта в подмосковном Лыткарино на избирательном участке № 1426 мужчина получил бюллетень, опустил его в стационарный ящик для голосования, а в прорезь ящика налил синюю краску. Нарушитель задержан сотрудниками полиции, обстоятельства произошедшего выясняются. В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК РФ.

Глава ЦИК РФ Памфилова назвала подонками тех, кто заливает избирательные урны жидкостями, пригрозив лишением свободы до пяти лет. Она озвучила свое мнение на брифинге в информационном центре ЦИК, пишет ТАСС.

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В Подмосковье возбуждено уголовное дело за краску в ящике для голосования
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В Подмосковье возбуждено уголовное дело за краску в ящике для голосования
15 марта 2024, 16:12

Фото: istock / Akintevs

В Подмосковье мужчина залил в ящик для голосования краску. Возбуждено уголовное дело. Об этом информирует Мособлизбирком.
15 марта в 13:00 на избирательном участке №1426 Белинский Е.И. получил бюллетень, опустил его в ящик, после чего начал выливать в прорезь синюю краску. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов г.о. Лыткарино.

Как утверждает Белинский, ему позвонили незнакомцы и заявили, что на его имя оформлены банковские кредиты. Чтобы списать долги, необходимо залить краску в прорезь ящика для голосования на избирательном участке.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

По факту инцидента избирательная комиссия составила акт. На основании решения УИК №1426 стационарный ящик, в который залили краску, опечатали в целях недопущения порчи бюллетеней. Голосование избирателей продолжается в резервный ящик для голосования.

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#подмосковье
#мособлизбирком
#уголовное голосование
#лыткарино
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Появились подробности ДТП с участием осужденного легионера «Спартака» в ОАЭ
Baza: Промес попал в ДТП в ОАЭ 15 января и возвращался в Москву после аварии
15 марта 2024, 15:50

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Футболит московского «Спартака» Квинси Промес попал в аварию в ОАЭ еще 15 января. Детали ДТП появились в распоряжении Телеграм-канала Baza.
По данным источника, Промес врезался в автобус и ухал с места аварии, а через неделю беспрепятственно покинул страну. Футболист вылетал в Арабские Эмираты, чтобы отпраздновать свой день рождения. Он вернулся в Москву 17 января. Его спокойно выпустили из ОАЭ из-за того, что полиция страны не была в курсе, что он виновник ДТП.

Узнать, кто виновен в аварии, правоохранители ОАЭ смогли, когда «Спартак» был на сборах. 13 марта Промеса арестовали в ОАЭ. Ранее он находился под домашним арестом.

Напомним, 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу 9 лет тюрьмы. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Помимо этого, у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

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#суд
#полиция
#дтп
#автобус
#розыск
#аварии
#спартак
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Суд оштрафовал москвичку за вышитое украшение в виде сине-желтой незабудки
Суд оштрафовал жительницу Москвы за вышитую незабудку в цветах флага Украины
15 марта 2024, 14:11

Фото: iStock/Olga Drach

Симоновский суд Москвы оштрафовал местную жительницу за прикрепленную на сумке незабудку в цветах флага Украины. Протокол был составлен за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости.
На станции метро «Шаболовская» в Москве Z-патриот заметил женщину с сине-жёлтой незабудкой на сумочке. Мужчина принял цветок за «наглядную агитацию» и решил жаловаться сотрудникам правоохранительных органов. Москвичку задержали и составили административный протокол о «дискредитации вооруженных сил Российской Федерации».

Во время процесса в Симоновском суде Москвы судья пришёл к выводу, что женщина испытывает «явное негативное отношение» к СВО. И это отношение через незабудку «распространялось на пассажиров Московского метрополитена». Кроме того, в суде подтвердили, что сине-желтое сочетание цветов на вышитом украшении является «наглядной агитацией» за поддержку Украины.

Москвичка не согласилась с предъявленными ей обвинениями, пояснив, что давно носит украшение в виде цветка, его для женщины смастерила дочь. Однако на решение суда это не повлияло. Подсудимой выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время в России существует ряд брендов, торговых марок и даже сетей супермаркетов в сине-желтых цветах. Один из примеров — сеть продовольственных супермаркетов «Лента», здания которых также могут быть признаны «наглядной агитацией», но пока подобных прецедентов не зафиксировано. Кроме того, в России работают сеть супермаркетов Metro Cash & Carry, имеющих оформление в подобных цветах, а также сеть АЗС «ТРАССА», заправочные станции которой заметны издалека по их яркому сине-желтому оформлению.

Ранее РИА Новости сообщили, что в Большой российской энциклопедии указано, что «незабудки обычно голубые или синие с жёлтым глазком, реже белые, розоватые или красные».

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#москва
#суд
#украшения
#цветы
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В Москве девушка залила зелёнкой урну с бюллетенями
15 марта 2024, 13:58

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

В Москве девушка залила зелёнкой урну с бюллетенями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл на избирательном участке в районе Алтфьево. На опубликованных кадрах видно, как девушка бросает свой бюллетень в урну, после чего выливает в неё зелёнку из бутылки.

Девушку задержали на месте и отвезли на допрос в отделение полиции. В отношении правонарушительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

В Следственном комитете подчеркнули, что девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

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#голосование
#выборы
#правонарушения
#москва
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В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки, она была у двух мужчин
Bild: В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки
15 марта 2024, 13:51

Фото: iStock/Reinhard Krull

В Германии полицейские нашли живой пятинедельную дочь убитой 27-летней украинки. Такую информацию приводит Bild.
Согласно сообщению, малышка была у двух мужчин. Их сразу задержали по подозрению в убийстве беженки с Украины. Других подробностей пока не приводится. Однако уточняется, что 51-летняя мать убитой до сих пор не найдена.

Напомним, накануне стало известно, что в Германии найдено тело 27-летней беженки с Украины с признаками насильственной смерти, а месячная дочь и мать убитой пропали без вести. Украинка проживала в лагере для беженцев. Тело девушки обнаружил случайный прохожий на берегу Рейна возле города Гоккенхайм. В полиции уточнили, что на трупе имеются следы насильственной смерти. При этом 51-летняя мать убитой и ее пятинедельная дочка пропали без вести.

При этом мать погибшей девушки является основным свидетелем. Всего над делом работает порядка 60 немецких правоохранителей.

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#германия
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Участник теробороны погиб при обстреле Грайворона в Белгородской области
Гладков: Участник теробороны погиб при обстреле города Грайворона
15 марта 2024, 13:19

Фото: iStock/inga

Участник территориальной самообороны погиб при обстреле города Грайворона Белгородской области со стороны ВС Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Есть погибший. Это участник нашей территориальной самообороны. Он был одним из активных ее участников – неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в родном округе», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, утром 15 марта погибший из-за сложной обстановки в регионе заступил на дежурство. В момент обстрела города мужчина был на улице и получил ранения несовместимые с жизнью.

Гладков также рассказал, что в результате обстрела повреждено дорожное полотно в центре города. Также повреждения получили соседние здания торговых площадей, семь частных домов, два гаража и два легковых автомобиля.

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#погибший
#безопасность
#мужчина
#telegram
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Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях
15 марта 2024, 12:34

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Гражданка РФ в Белгородской области планировала совершить диверсию на железнодорожных путях по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили журналистам в УФСБ по региону.
Женщина сотрудничала с украинскими спецслужбами и приобрела по их заданию взрывное устройство. Планировалось, что она заложит его на железнодорожные пути на одном из стратегически важных транспортных объектов в Белгородской области, но правоохранительные органы РФ смогли вовремя воспрепятствовать совершению преступления.

«Гражданка России задержана с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта региона», — сообщили в УФСБ.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее Минобороны России отчиталось о пресечении всех попыток украинских спецслужб прорваться на территорию Белгородской и Курской областей за прошедшие трое суток (с 12 по 14 марта).

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#белгородская область
#россия
#вс рф
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В Петербурге пенсионерку дважды переехали на дороге
В Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге
15 марта 2024, 12:22

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехала машина. Об этом сообщает «Фонтанке».
Инцидент произошёл в Выборгском районе города. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, и её сбила машина. От удара пенсионерку отбросило на встречную полосу, где на неё наехал другой автомобиль. А затем в него сзади врезалась ещё одна машина.

На место быстро прибыла скорая помощь. Врачам не удалось спасти женщину.

Отмечается, что по факту произошедшего организована проверка.

В настоящее время движение на Кантемировской улице, где произошла трагедия, сильно затруднено в обе стороны.

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#скорая помощь
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