Женщина подожгла будку для голосования в Москве

Фото: istock / Semen Salivanchuk
Жительница Москвы подожгла будку для голосования на избирательном участке в районе Марьино. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По данным канала, инцидент произошёл на участке на улице Верхние Поля. Москвичка подожгла воспламеняющуюся жидкость, из-за чего будка для голосования начала гореть. После содеянного преступница начала снимать все на телефон. Вероятно, для отчёта.
Нарушительницу задержали, пожар оперативно ликвидировали. По предварительным данным, женщина сделала это по указке телефонных мошенников с Украины.
Теперь москвичке грозит от 3 до 5 лет по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, либо до 10 лет по статье о государственной измене.
Ранее сообщалось, что в Москве девушка залила зелёнкой урну с бюллетенями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Суд оштрафовал москвичку за вышитое украшение в виде сине-желтой незабудки
В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки, она была у двух мужчин
Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях
Нарушительницу задержали, пожар оперативно ликвидировали. По предварительным данным, женщина сделала это по указке телефонных мошенников с Украины.
Ранее сообщалось, что в Москве девушка залила зелёнкой урну с бюллетенями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Суд оштрафовал москвичку за вышитое украшение в виде сине-желтой незабудки
В Германии нашли живой новорожденную дочь убитой украинки, она была у двух мужчин
Россиянку задержали в Белгородской области при подготовке диверсии на ж/д путях
Алина Юрчак