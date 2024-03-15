Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
В Москве девушка залила зелёнкой урну с бюллетенями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл на избирательном участке в районе Алтфьево. На опубликованных кадрах видно, как девушка бросает свой бюллетень в урну, после чего выливает в неё зелёнку из бутылки.
Девушку задержали на месте и отвезли на допрос в отделение полиции. В отношении правонарушительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
В Следственном комитете подчеркнули, что девушке грозит до пяти лет лишения свободы.
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Анастасия Чинкова