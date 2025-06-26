В Екатеринбурге тамoженники задержали иностранца с партией правых ботинок
В Екатеринбург пытались ввезти 190 ботинок на правую ногу
В Екатеринбурге таможенники пресекли попытку ввоза из Китая крупной партии необычного товара. Как сообщает «Комсомольская правда», в аэропорту Кольцово был задержан иностранец, пытавшийся ввезти 190 незадекларированных ботинок, исключительно на правую ногу.
Мужчина, прибывший рейсом из Пекина, планировал, по его словам, продать обувь на рынке, но не знал о необходимости декларирования товара. В отношении иностранца возбуждено административное дело.
«Правые» ботинки отправлены на экспертизу.
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