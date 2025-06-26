В России 1-8 классы попали под эксперимент с оценками за поведение

26 июня 2025, 14:52

Фото: iStock / Smederevac

В 84 школах в нескольких регионах России с 1 сентября стартует эксперимент по оцениванию поведения учеников. Об этом сообщило Минпросвещения в своем Telegram-канале.





В пилотном проекте примут участие школы в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии. Классные руководители смогут выставлять оценки за поведение.



Итоги эксперимента обсудят с профессиональным сообществом и родителями, чтобы оценить целесообразность расширения проекта на другие регионы.





«Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года», — рассказала заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.