В Екатеринбурге закрыли популярный продуктовый магазин

18 сентября 2025, 18:04

URA.RU: в Екатеринбурге закрыли из-за нерентабельности магазин «Фасоль»

Фото: istockphoto/Minerva Studio

В Екатеринбурге закрылся один из магазинов продуктовой сети «Фасоль», которую в России развивает немецкий ритейлер Metro.





По данным аналитиков Infoline, с начала 2024 года сеть сократилась почти на 9% по стране — эти сведения приводит «Коммерсантъ». Корреспондент URA.RU пообщался с продавцами в одном из магазинов и сопоставил цены «Фасоли» с предложениями популярных сетей.



В местном маркете сообщили, что пока официальной информации по Екатеринбургу не поступало.





«Один магазин закрылся, там невыгодно было торговать, который на Малышева был, они переехали на Сурикова», — поделилась продавец.

