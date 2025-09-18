В Екатеринбурге закрыли популярный продуктовый магазин
URA.RU: в Екатеринбурге закрыли из-за нерентабельности магазин «Фасоль»
В Екатеринбурге закрылся один из магазинов продуктовой сети «Фасоль», которую в России развивает немецкий ритейлер Metro.
По данным аналитиков Infoline, с начала 2024 года сеть сократилась почти на 9% по стране — эти сведения приводит «Коммерсантъ». Корреспондент URA.RU пообщался с продавцами в одном из магазинов и сопоставил цены «Фасоли» с предложениями популярных сетей.
В местном маркете сообщили, что пока официальной информации по Екатеринбургу не поступало.
«Один магазин закрылся, там невыгодно было торговать, который на Малышева был, они переехали на Сурикова», — поделилась продавец.По словам сотрудницы, переезд ситуацию не улучшил, и точку снова якобы готовят к закрытию. На «Яндекс.Картах» сейчас указано около 12 работающих магазинов сети в городе.
Формат «Фасоли» — магазины у дома, причём они работают по франшизе и принадлежат разным предпринимателям. Прямыми конкурентами местных точек называют «Магнит», «Магнит у дома», «Жизньмарт» и магазины X5 Group, например «Пятёрочка».
При сравнении цен выяснилось, что по некоторым позициям разница минимальна. Пачка макарон в «Фасоли» стоит 67 рублей, в «Пятёрочке» — 64,99 рубля. Лапша быстрого приготовления — 29 рублей и там, и там. Более заметные различия наблюдаются у других товаров: плавленый сыр продают в «Фасоли» за 183 рубля, а в «Перекрёстке» — за 159,99 рубля. Молотый кофе популярной марки в «Магните» стоит 649,99 рубля, тогда как в «Фасоли» — 843 рубля.