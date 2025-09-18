В России стали активно продавать просрочку
Роспотребнадзор столкнулся с ростом продаж просроченных товаров в магазинах
В России в последние месяцы растет число зафиксированных попыток продажи просроченных товаров.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор. Если в апреле 2025 года регистрировалось около 4,2 тысячи нарушений со стороны физических лиц и почти 14 тысяч — со стороны юридических, то в августе эти показатели выросли до 4,8 тысячи и почти 15 тысяч соответственно.
«То есть количество нарушителей снизить не удается», — отмечается в законопроекте ведомства об автоматическом режиме штрафов.
Законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях и касается перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Санкции к продавцу предлагается применять после факта продажи товара с истекшим сроком годности. Размеры наказаний уже установили: для индивидуального предпринимателя — 30–40 тысяч рублей, для юридического лица — 300–600 тысяч рублей.
Отдельной нормой проект предлагает ввести штраф 50 тысяч рублей для продавцов, не зарегистрировавшихся в системе маркировки. В Роспотребнадзоре при этом уточнили, что для снижения административной нагрузки на бизнес, штрафы начнут применяться с 2026 года.
Глава общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов пояснил, что просрочку часто продают из‑за моратория на проверки. Продавцам порой выгоднее время от времени платить штрафы. По его мнению, автоматизация взысканий должна сократить такую практику.
В то же время председатель «Опоры России» Александр Калинин заявил, что бизнес категорически против поправок. Автоматические штрафы трудно оспорить, и получается, что кассовая система сначала пропускает просроченный товар, а затем штрафует продавца, что вызывает сомнения.