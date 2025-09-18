В России стали активно продавать просрочку

18 сентября 2025, 12:28

Роспотребнадзор столкнулся с ростом продаж просроченных товаров в магазинах

Фото: istockphoto/sergeyryzhov

В России в последние месяцы растет число зафиксированных попыток продажи просроченных товаров.





Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор. Если в апреле 2025 года регистрировалось около 4,2 тысячи нарушений со стороны физических лиц и почти 14 тысяч — со стороны юридических, то в августе эти показатели выросли до 4,8 тысячи и почти 15 тысяч соответственно.





«То есть количество нарушителей снизить не удается», — отмечается в законопроекте ведомства об автоматическом режиме штрафов.