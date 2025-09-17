В Подмосковье проверили качество рыбы на ярмарках

Специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают контроль за качеством рыбной продукции на региональных ярмарках. С начала 2025 года проведено 7 621 лабораторное исследование 5 952 проб рыбы и морепродуктов.
В рамках плановых проверок эксперты оценивали внешний вид, консистенцию, цвет, запах и вкус продукции, а также проводили паразитологический анализ. В результате с реализации было снято 57 килограммов продукции, не соответствующей стандартам безопасности и качества.
В ведомстве отметили, что регулярные лабораторные исследования позволяют оперативно выявлять некачественные товары и обеспечивать безопасность покупателей. Рекомендовано приобретать рыбные продукты только в официальных точках продаж с необходимыми документами и санитарным контролем. С перечнем проверенных ярмарок, адресами и временем работы можно ознакомиться на портале «Мой АПК».