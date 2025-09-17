В Подмосковье проверили качество рыбы на ярмарках

17 сентября 2025, 17:50

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Специалисты государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают контроль за качеством рыбной продукции на региональных ярмарках. С начала 2025 года проведено 7 621 лабораторное исследование 5 952 проб рыбы и морепродуктов.