В Екатеринбурге женщина погибла после возгорания телефона на зарядке

09 ноября 2026, 10:01

Фото: iStock/eugenekeebler

В квартире пятиэтажного дома на улице Сулимова в Екатеринбурге погибла 46-летняя женщина. Ночью загорелся аккумулятор её телефона, оставленного на зарядке. Об этом сообщает Baza.