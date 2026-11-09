В Екатеринбурге женщина погибла после возгорания телефона на зарядке
В квартире пятиэтажного дома на улице Сулимова в Екатеринбурге погибла 46-летняя женщина. Ночью загорелся аккумулятор её телефона, оставленного на зарядке. Об этом сообщает Baza.
По предварительной информации, едкий дым заполнил комнату, пока хозяйка спала. Она задохнулась, так и не проснувшись. Соседи вызвали спасателей, однако к их приезду огонь потух.
Заряжайте телефон на твёрдой негорючей поверхности. Не оставляйте его на кровати, под подушкой или на диване: ткань мешает отводу тепла. Используйте исправные зарядное устройство и кабель, подходящие для вашей модели. Не ставьте телефон на зарядку на ночь или перед уходом из дома.
Следите за состоянием аккумулятора. Если корпус вздулся, телефон сильно нагревается или появился необычный запах, отключите его от зарядки и обратитесь в сервисный центр. При появлении дыма или пламени не рискуйте: выйдите из квартиры, закройте за собой дверь и позвоните по номеру 112. Если сделать это безопасно, перед уходом отключите электричество.
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