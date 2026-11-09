В Новокузнецке врачи спасли мужчину, три года задыхавшегося во время еды

09 ноября 2026, 10:02

Фото: iStock/Gumpanat

В Новокузнецке врачи городской клинической больницы № 29 имени А. А. Луцика оказали помощь 32-летнему мужчине, столкнувшемуся с тяжелыми последствиями несчастного случая. Об этом пишет издание Сiбдепо.





Отмечается, что в результате полученной травмы у пациента сформировалось патологическое отверстие, соединившее пищевод с трахеей. На протяжении трех лет он страдал от приступов удушья при попадании пищи и жидкости в дыхательные пути, не мог говорить и был вынужден использовать дыхательную трубку. О проведенном лечении рассказал министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.



Для восстановления здоровья пациента хирурги выбрали двухэтапную тактику. На первом этапе в трахее закрепили специальную конструкцию, которая позволила мужчине дышать без трубки и принимать твердую пищу. Затем специалисты выполнили эндоскопическую процедуру, ранее в медучреждении не проводившуюся. Как пояснил Андрей Тарасов:





«Второй этап: через эндоскоп в края свища ввели препараты, стимулирующие рост соединительной ткани. Со временем она должна образовать барьер между трахеей и пищеводом. Такое вмешательство в больнице проводили впервые».