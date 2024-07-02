Видеокамеры выявили в Подмосковье 170 нарушителей правил перехода через пути

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области установлено более 120 камер фиксации нарушения правил перехода через железнодорожные пути. С начала года они зафиксировали более 170 нарушителей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Камеры устанавливают для снижения смертности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Система не просто фиксирует нарушения, но и может определить личность виновного, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Штраф достигает 1,5 тыс рублей.
В министерстве призвали жителей и гостей региона быть внимательными и не нарушать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Пересекать пути можно только по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. Вблизи железнодорожных путей нужно снять капюшон и наушники, а также не отвлекаться на телефон.
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«С начала года на железнодорожных путях в регионе погибли 95 человек. При этом 53 случая зафиксировано на так называемых «опасных тропах», 30 – на пешеходных переходах, 14 – на железнодорожных платформах», – уточнили в ведомстве.
В министерстве призвали жителей и гостей региона быть внимательными и не нарушать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Пересекать пути можно только по пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора. Вблизи железнодорожных путей нужно снять капюшон и наушники, а также не отвлекаться на телефон.
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Лора Луганская